ابنة باسل خياط تلفت الأنظار بملامحها الجميلة خلال الاحتفال بعيد ميلادها

وحرصت زوجة الفنان السوري على تجهيز المكان بأجواء مميزة تناسب فكرة القائمة على أن الطفلة الصغيرة هي ملكة، حيث زيّن سقف الغرفة بعدد كبير من البالونات البيضاء مع شراريب ذهبية تصل الى حدود ، وتم تجهيز قالب حلوى بسيط على شكل قلب مغطّى بالفراولة، ودوّن عليه: " لملكتنا إيزابيل".

وبدت الطفلة إيزابيل في غاية الأناقة بفستان أبيض بسيط مزيّن بالدانتيل، وتركت شعرها الناعم ينسدل على ظهرها، ولفتت الأنظار بجمالها وخجلها، وانهالت التعليقات التي تغزلت بجمال الطفلة، وانقسمت بين مَن رأى أنها جميلة كوالدتها، ومَن أكد أن ملامحها تشبه ملامح.

ونشرت ناهد صوراً عائلية عفوية تجمعها بزوجها وابنهما شمس الذي كبُر وبات شاباً يشبه كثيراً والده لناحية الملامح، ووثقت براءة الطفلة وخجلها وهي تطفئ الشموع، وسط تفاعل كبير من عدد من النجوم ومحبّي الفنان السوري.