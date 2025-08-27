ابنة باسل خياط تلفت الأنظار بملامحها الجميلة خلال الاحتفال بعيد ميلادها

وحرصت زوجة الفنان السوري على تجهيز المكان بأجواء مميزة تناسب فكرة عيد الميلاد القائمة على أن الطفلة الصغيرة هي ملكة، حيث زيّن سقف الغرفة بعدد كبير من البالونات البيضاء مع شراريب ذهبية تصل الى حدود الأرض، وتم تجهيز قالب حلوى بسيط على شكل قلب مغطّى بالفراولة، ودوّن عليه: "عيد ميلاد سعيد لملكتنا إيزابيل".
وبدت الطفلة إيزابيل في غاية الأناقة بفستان أبيض بسيط مزيّن بالدانتيل، وتركت شعرها الطويل الناعم ينسدل على ظهرها، ولفتت الأنظار بجمالها وخجلها، وانهالت التعليقات التي تغزلت بجمال الطفلة، وانقسمت بين مَن رأى أنها جميلة كوالدتها، ومَن أكد أن ملامحها تشبه ملامح.
ونشرت ناهد صوراً عائلية عفوية تجمعها بزوجها وابنهما شمس الذي كبُر وبات شاباً يشبه كثيراً والده لناحية الملامح، ووثقت براءة الطفلة وخجلها وهي تطفئ الشموع، وسط تفاعل كبير من عدد من النجوم ومحبّي الفنان السوري.
نشر المخرج المصري عثمان أبو لبن عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه الخاص في "إنستغرام" صوراً كشف من خلالها عن احتفاله بزفافه إلى فتاة من خارج الوسط الفني، في حفل حمل شعار "بعيداً عن أضواء الشهرة"، حيث اقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء، في غياب لـ نجوم الفن.
رُزِقَت الممثلة اللبنانية يارا فارس بمولودها الأوّل كميل، حيث أعلنت عن الخبر السارّ عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام".
في خبر مفاجئ، تداول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خبر زواج الفنانة الكويتية مرام البلوشي للمرة الثانية.