ممثلة لبنانية شهيرة ترزق بطفلها الاول

نشر المخرج المصري عثمان أبو لبن عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه الخاص في "إنستغرام" صوراً كشف من خلالها عن احتفاله بزفافه إلى فتاة من خارج الوسط الفني، في حفل حمل شعار "بعيداً عن أضواء الشهرة"، حيث اقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء، في غياب لـ نجوم الفن.



