زفاف المخرج المصري عثمان ابو لبن في غياب نجوم الفن

نشر المخرج المصري عثمان عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه الخاص في "إنستغرام" صوراً كشف من خلالها عن احتفاله بزفافه إلى فتاة من خارج الوسط الفني، في حفل حمل شعار "بعيداً عن أضواء الشهرة"، حيث اقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء، في غياب لـ نجوم الفن.



