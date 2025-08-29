سولاف فواخرجي تثير ضجة بتساؤلات صادمة عن أحداث سوريا!

فواخرجي كتبت أنها عادت لمتابعة بعد يومين من الانشغال، لتصدم – بحسب تعبيرها – بما قرأته من أنباء وصفتها بـ"غير المفاجئة ولكنها ما زالت مستغربة"، لتسأل جمهورها في الداخل عن صحتها.

تساءلت فواخرجي إن كان قد جرى افتتاح معرض في الوقت الذي كانت فيه تشن ضربات على ، وإن كان شابان من الدفاع الجديد قد قُتلا فيما كان البعض يحتفل. كما تحدثت عن أنباء عن الاعتداء على أهالي السومرية بسبب انتمائهم الطائفي، وإخراجهم من بيوتهم بالقوة وحرق سندات ملكياتهم.

وأضافت الفنانة تساؤلات عن استمرار القتل على الهوية، التهجير، الخطف، وتبعثر جثامين القتلى، كما أشارت إلى صور متداولة لامرأة تحتضن رضيعها على الرصيف وأخرى لجثة امرأة عارية على طريق حلب، متسائلة إن كانت هذه الصور حقيقية أم مفبركة بالذكاء الاصطناعي.

واختتمت فواخرجي منشورها بسؤال مباشر: "هل انتصرت ؟ وهل تعمرونها بحب؟"، مطالبة متابعيها بتوضيح حقيقة ما يجري على .