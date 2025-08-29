تطور مفاجئ في حادثة الإعتـ ـداء على ربيع الأسمر!

وبحسب ما أفاد موقع الفن، فقد جمعت جلسة الصلح بين عائلة آل ناصر الدين، التي ينتمي إليها الفنان ربيع الأسمر، وعائلة آل عبيد، بمشاركة وجوه اجتماعية ورسمية بارزة من البلدة. وقد صدر بيان مشترك أعرب فيه الحضور عن إدانة الاعتداء، مؤكدين أنه لا يمثل أخلاق أبناء لاسا ولا يعبّر عن تاريخها الاجتماعي.
وأكد وجهاء البلدة أن ما حدث كان "حادثًا غير متعمّد"، مشددين على أن العلاقات الطيبة والروابط العائلية بين الجانبين باقية ومتينة، وأن هذه المبادرة جاءت لتكريس روح التسامح والوحدة التي تميز أبناء المنطقة.
دخلت الممثلة اللبنانية ريمي عقل، بطلة مسلسل "خطيئة أخيرة"، القفص الذهبي، معلنة خبر زواجها عبر مقاطع فيديو وصور نشرتها على حسابها الرسمي في "إنستغرام".
خطف النجم الأميركي جورج كلوني (64 عاماً) وزوجته أمل الأنظار خلال ظهورهما على السجادة الحمراء في مهرجان فينيسيا السينمائي، مساء الخميس. ورغم وعكة كلوني الصحية وإصابته بالتهاب في الجيوب الأنفية، إلا أنه حرص على مرافقة زوجته والتوقف لالتقاط الصور مع المعجبين.
أثارت الفنانة السورية سولاف فواخرجي جدلاً واسعاً بعد منشور نشرته عبر حسابها على منصة "إكس"، طرحت فيه سلسلة من التساؤلات القاسية حول ما يجري في سوريا.