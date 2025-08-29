تطور مفاجئ في حادثة الإعتـ ـداء على ربيع الأسمر!

وبحسب ما أفاد موقع الفن، فقد جمعت جلسة بين عائلة آل الدين، التي ينتمي إليها الفنان ربيع ، وعائلة آل عبيد، بمشاركة وجوه اجتماعية ورسمية بارزة من البلدة. وقد صدر بيان أعرب فيه الحضور عن إدانة الاعتداء، مؤكدين أنه لا يمثل أخلاق أبناء ولا يعبّر عن تاريخها الاجتماعي.

وأكد وجهاء البلدة أن ما حدث كان "حادثًا غير متعمّد"، مشددين على أن العلاقات والروابط العائلية بين الجانبين باقية ومتينة، وأن جاءت لتكريس روح التسامح والوحدة التي تميز أبناء المنطقة.