رسالة مؤثرة لـ زوجة سامح حسين بعد تعرضه لوعكة صحية!

وأضاف: "اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا... ما أضعف الإنسان."

في المقابل، عبّرت زوجته وسام عن مشاعرها بدعاء مؤثر نشرته عبر " "، وأرفقته بصورة تجمعها بزوجها، جاء فيه: "اللهم بعدد من سجد وشكر، نسألك أن تشفي كل مريض شفاءً لا يغادر سقمًا... اللهم رد كل مريض إلى أهله سالمًا معافى، وقرّ أعينهم بتمام شفائه."

وقد لاقت هذه الرسائل صدى واسعًا بين المتابعين، الذين انهالت تعليقاتهم بالدعاء للفنان بالشفاء العاجل، مؤكدين مكانته المميزة في قلوب الجمهور.