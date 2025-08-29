الأخبار
رسالة مؤثرة لـ زوجة سامح حسين بعد تعرضه لوعكة صحية!
رسالة مؤثرة لـ زوجة سامح حسين بعد تعرضه لوعكة صحية!
رسالة مؤثرة لـ زوجة سامح حسين بعد تعرضه لوعكة صحية!

2025-08-29 | 04:47
رسالة مؤثرة لـ زوجة سامح حسين بعد تعرضه لوعكة صحية!
رسالة مؤثرة لـ زوجة سامح حسين بعد تعرضه لوعكة صحية!

خرج الفنان المصري سامح حسين عن صمته بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، ليطمئن جمهوره بكلمات مؤثرة عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك". واستشهد حسين بالآية الكريمة: "وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ".

 وأضاف: "اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا... ما أضعف الإنسان."

في المقابل، عبّرت زوجته وسام عبد القادر عن مشاعرها بدعاء مؤثر نشرته عبر "إنستغرام"، وأرفقته بصورة تجمعها بزوجها، جاء فيه: "اللهم بعدد من سجد وشكر، نسألك أن تشفي كل مريض شفاءً لا يغادر سقمًا... اللهم رد كل مريض إلى أهله سالمًا معافى، وقرّ أعينهم بتمام شفائه."

وقد لاقت هذه الرسائل صدى واسعًا بين المتابعين، الذين انهالت تعليقاتهم بالدعاء للفنان بالشفاء العاجل، مؤكدين مكانته المميزة في قلوب الجمهور.

 

بطلة "خطيئة أخيرة" ريمي عقل تتزوج وسط أجواء رومانسية
06:45

بطلة "خطيئة أخيرة" ريمي عقل تتزوج وسط أجواء رومانسية

دخلت الممثلة اللبنانية ريمي عقل، بطلة مسلسل "خطيئة أخيرة"، القفص الذهبي، معلنة خبر زواجها عبر مقاطع فيديو وصور نشرتها على حسابها الرسمي في "إنستغرام".

06:45

بطلة "خطيئة أخيرة" ريمي عقل تتزوج وسط أجواء رومانسية

دخلت الممثلة اللبنانية ريمي عقل، بطلة مسلسل "خطيئة أخيرة"، القفص الذهبي، معلنة خبر زواجها عبر مقاطع فيديو وصور نشرتها على حسابها الرسمي في "إنستغرام".

فستان أمل كلوني يطير على السجادة الحمراء.. وجورج كلوني يتدخل بطريقة مفاجئة!
06:25

فستان أمل كلوني يطير على السجادة الحمراء.. وجورج كلوني يتدخل بطريقة مفاجئة!

خطف النجم الأميركي جورج كلوني (64 عاماً) وزوجته أمل الأنظار خلال ظهورهما على السجادة الحمراء في مهرجان فينيسيا السينمائي، مساء الخميس. ورغم وعكة كلوني الصحية وإصابته بالتهاب في الجيوب الأنفية، إلا أنه حرص على مرافقة زوجته والتوقف لالتقاط الصور مع المعجبين.

06:25

فستان أمل كلوني يطير على السجادة الحمراء.. وجورج كلوني يتدخل بطريقة مفاجئة!

خطف النجم الأميركي جورج كلوني (64 عاماً) وزوجته أمل الأنظار خلال ظهورهما على السجادة الحمراء في مهرجان فينيسيا السينمائي، مساء الخميس. ورغم وعكة كلوني الصحية وإصابته بالتهاب في الجيوب الأنفية، إلا أنه حرص على مرافقة زوجته والتوقف لالتقاط الصور مع المعجبين.

تطور مفاجئ في حادثة الإعتـ ـداء على ربيع الأسمر!
05:13

تطور مفاجئ في حادثة الإعتـ ـداء على ربيع الأسمر!

شهدت بلدة لاسا في قضاء جبيل تطورًا لافتًا بعد الحادثة التي تعرّض لها الفنان اللبناني ربيع الأسمر برفقة نجله وعدد من أعضاء فرقته الموسيقية خلال إحيائهم حفل عيد السيدة في 16 آب/أغسطس الجاري. فبعد الاعتداء العنيف الذي أثار موجة استنكار واسعة، التقت العائلات المعنية في مصالحة علنية أنهت التوتر وأعادت فتح صفحة جديدة من العلاقات.

05:13

تطور مفاجئ في حادثة الإعتـ ـداء على ربيع الأسمر!

شهدت بلدة لاسا في قضاء جبيل تطورًا لافتًا بعد الحادثة التي تعرّض لها الفنان اللبناني ربيع الأسمر برفقة نجله وعدد من أعضاء فرقته الموسيقية خلال إحيائهم حفل عيد السيدة في 16 آب/أغسطس الجاري. فبعد الاعتداء العنيف الذي أثار موجة استنكار واسعة، التقت العائلات المعنية في مصالحة علنية أنهت التوتر وأعادت فتح صفحة جديدة من العلاقات.

بطلة "خطيئة أخيرة" ريمي عقل تتزوج وسط أجواء رومانسية
06:45
فستان أمل كلوني يطير على السجادة الحمراء.. وجورج كلوني يتدخل بطريقة مفاجئة!
06:25
تطور مفاجئ في حادثة الإعتـ ـداء على ربيع الأسمر!
05:13
سولاف فواخرجي تثير ضجة بتساؤلات صادمة عن أحداث سوريا!
04:50

