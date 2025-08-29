فستان أمل كلوني يطير على السجادة الحمراء.. وجورج كلوني يتدخل بطريقة مفاجئة!

غير أن اللحظة الأكثر تداولاً لم تكن مرتبطة بالسينما أو بوعكة كلوني، بل بموقف طريف على السجادة الحمراء، حين طار فستان أمل كلوني بفعل الهواء أمام عدسات الكاميرات. جورج، وبردة فعل عفوية، ظهر وهو يضرب بيده على الفستان ليمنع طيرانه، ما أثار ضحكات الحضور وعدسات المصورين الذين التقطوا المشهد فوراً.
اللقطة تحولت إلى مادة دسمة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علّق المتابعون على خفة دم كلوني وموقفه السريع لإنقاذ زوجته من إحراج محتمل، فيما أشاد آخرون بأناقة أمل التي لطالما خطفت الأضواء بإطلالاتها في المهرجانات العالمية.
ورغم غيابه عن المؤتمر الصحفي لفيلم "جاي كيلي" لنواه بومباخ، واعتذاره عن لقاءات إعلامية بسبب حالته الصحية، إلا أن جورج كلوني نجح من جديد في تصدّر العناوين، وهذه المرة ليس عبر الشاشة الكبيرة بل عبر موقف عابر على السجادة الحمراء.