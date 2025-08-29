فستان أمل كلوني يطير على السجادة الحمراء.. وجورج كلوني يتدخل بطريقة مفاجئة!

غير أن اللحظة الأكثر تداولاً لم تكن مرتبطة بالسينما أو بوعكة ، بل بموقف على السجادة الحمراء، حين طار فستان بفعل أمام عدسات الكاميرات. ، وبردة فعل عفوية، ظهر وهو يضرب بيده على الفستان ليمنع طيرانه، ما أثار ضحكات الحضور وعدسات المصورين الذين التقطوا المشهد فوراً.

اللقطة تحولت إلى مادة دسمة على ، حيث علّق المتابعون على خفة دم كلوني وموقفه السريع لإنقاذ زوجته من إحراج محتمل، فيما أشاد آخرون بأناقة أمل التي لطالما خطفت الأضواء بإطلالاتها في المهرجانات العالمية.

ورغم غيابه عن المؤتمر الصحفي لفيلم "جاي " لنواه بومباخ، واعتذاره عن لقاءات إعلامية بسبب حالته الصحية، إلا أن نجح من جديد في تصدّر العناوين، وهذه المرة ليس عبر الشاشة الكبيرة بل عبر موقف عابر على السجادة الحمراء.