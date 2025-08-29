آن هاثاواي تسقط أثناء التصوير.. وتعليقها يشعل السوشال ميديا

الحادث وقع عندما فقدت هاثاواي توازنها أثناء نزولها درجات أحد السلالم، بعدما انكسر كعب حذائها العالي فجأة، لتسقط أمام عدسات الكاميرات. ورغم ذلك، أظهرت احترافية لافتة، إذ سارعت للنهوض وأكملت التصوير وكأن شيئًا لم يحدث.

المشهد سرعان ما تصدّر العالمي، لتعود هاثاواي وتشارك الفيديو عبر حسابها على " " مع تعليق ساخر استحضر سقوطها الشهير في فيلم "The Princess Diaries" قبل أكثر من عشرين عامًا، حيث كتبت: "بعد 20 عامًا… ما زلت أقع لأجلكم!".

الجمهور تفاعل بكثافة مع المقطع، بين من أشاد برشاقتها حتى في لحظة السقوط، ومن تساءل عن حالتها الصحية بعد الحادثة. أحد المتابعين كتب: " أبدو أنيقًا مثل آن هاثاواي حتى وأنا أسقط، سأعتبر نفسي محظوظًا!".

السقوط الطريف تزامن مع أجواء الحماس المحيطة بعودة هاثاواي بدور أندريا إلى جانب ميريل ستريب في شخصية ميراندا بريستلي، ضمن الجزء الثاني من الفيلم الذي يضم أيضًا إميلي بلانت، توتشي، لوسي ليو وبولين شالاميه. ومن المقرر أن يُطرح العمل في 2026، وسط متابعة لصيقة من الجمهور لكواليس التصوير التي تتصدر العناوين بشكل شبه .