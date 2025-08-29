الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
"ما زال يضحك أحياناً".. زوجة بروس ويليس تتحدث عن أصعب أيامه
"ما زال يضحك أحياناً".. زوجة بروس ويليس تتحدث عن أصعب أيامه
"ما زال يضحك أحياناً".. زوجة بروس ويليس تتحدث عن أصعب أيامه

فن

2025-08-29 | 07:10
"ما زال يضحك أحياناً".. زوجة بروس ويليس تتحدث عن أصعب أيامه
Aljadeed
"ما زال يضحك أحياناً".. زوجة بروس ويليس تتحدث عن أصعب أيامه

كشفت إيما هيمينغ، زوجة النجم العالمي بروس ويليس، عن آخر التطورات الصحية لزوجها البالغ من العمر 70 عامًا، مشيرة إلى أن الأسرة تواجه يوميًا تحديات قاسية مع تدهور ذاكرته وقدرته على الكلام، بعد تشخيص إصابته بمرض الخرف الجبهي الصدغي.

وقالت هيمينغ في مقابلة مع قناة "ABC" إن ويليس يتمتع بصحة جيدة بشكل عام، لكنه لم يعد قادراً على الحركة كما في السابق، موضحة أن المرض أثّر على دماغه بشكل مباشر، وتسبب في فقدانه القدرة على التواصل والحديث بشكل واضح. وأضافت: "تعلمنا التكيف، ولدينا طريقة مختلفة للتواصل معه الآن".

وأشارت إلى أن الأعراض الأولى ظهرت قبل عامين وكانت "مقلقة ومخيفة"، لافتة إلى أن شخصيته تغيّرت كثيرًا، بعدما كان رجلاً كثير الكلام ومرحًا، أصبح اليوم أكثر هدوءًا ويميل إلى العزلة. لكنها أكدت أن لحظات من شخصيته المرحة القديمة ما زالت تلمع أحيانًا: "لديه ضحكة من القلب، وأحيانًا نرى تلك الشرارة في عينيه، لكنها تختفي سريعًا".

ويعود الإعلان الأول عن أزمة ويليس الصحية إلى عام 2022، حين كشفت عائلته إصابته بالحبسة الكلامية، وهو اضطراب دماغي يؤثر على النطق واللغة، قبل أن يتم التأكد لاحقًا من إصابته بالخرف الجبهي الصدغي. وقد عبّرت الأسرة في بيان مشترك حينها عن ارتياحها بالوصول إلى تشخيص دقيق رغم صعوبته.

تقارير صحفية كانت قد أفادت في يوليو الماضي بأن حالة ويليس تدهورت بشكل ملحوظ، إذ لم يعد قادراً على القراءة والكلام، ويواجه صعوبات متزايدة في الحركة.

يُذكر أن بروس ويليس، نجم أفلام الأكشن الشهير مثل Die Hard و Assassin، أعلن اعتزاله التمثيل منذ عامين بسبب المرض. وقد تزوج من إيما هيمينغ عام 2009، وأنجب منها ابنتين، بعد زواجه السابق من الممثلة ديمي مور التي أنجبت له ثلاث بنات.

إصابة بروس ويليس بهذا النوع النادر من الخرف سلّطت الضوء عالميًا على خطورة المرض وندرة التشخيص المبكر له، إذ يؤثر بشكل أساسي على الفصين الجبهي والصدغي المسؤولين عن السلوك والشخصية واللغة.

اقرأ ايضا في فن

فرنش مونتانا يكشف عن خاتم خطوبته من الأميرة مهرة المرصع بالألماس الفخم
11:51

فرنش مونتانا يكشف عن خاتم خطوبته من الأميرة مهرة المرصع بالألماس الفخم

نشر النجم العالمي فرنش مونتانا صورة حصرية لخاتم الخطوبة الذي قدّمه للأميرة الإماراتية مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ليكون أول تعليق علني لها بعد إعلان خبر ارتباطهما. وقد خطف الخاتم الأنظار بفخامته وأناقة تصميمه المرصع بالألماس.

11:51

فرنش مونتانا يكشف عن خاتم خطوبته من الأميرة مهرة المرصع بالألماس الفخم

نشر النجم العالمي فرنش مونتانا صورة حصرية لخاتم الخطوبة الذي قدّمه للأميرة الإماراتية مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ليكون أول تعليق علني لها بعد إعلان خبر ارتباطهما. وقد خطف الخاتم الأنظار بفخامته وأناقة تصميمه المرصع بالألماس.

سيلينا غوميز تحتفل بتوديع العزوبية!
07:26

سيلينا غوميز تحتفل بتوديع العزوبية!


أشعلت النجمة العالمية سيلينا غوميز مواقع التواصل الاجتماعي بعدما شاركت جمهورها لقطات من حفل توديع العزوبية الذي أقامته في كابو سان لوكاس بالمكسيك، استعداداً لزفافها المرتقب من خطيبها المنتج الموسيقي بيني بلانكو.

07:26

سيلينا غوميز تحتفل بتوديع العزوبية!


أشعلت النجمة العالمية سيلينا غوميز مواقع التواصل الاجتماعي بعدما شاركت جمهورها لقطات من حفل توديع العزوبية الذي أقامته في كابو سان لوكاس بالمكسيك، استعداداً لزفافها المرتقب من خطيبها المنتج الموسيقي بيني بلانكو.

رقصة دانييلا رحمة تشعل إنستغرام.. والأنظار نحو بطنها!
07:15

رقصة دانييلا رحمة تشعل إنستغرام.. والأنظار نحو بطنها!

نشرت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، زوجة الفنان ناصيف زيتون، مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستغرام" ظهرت فيه وهي ترقص بعفوية على سريرها، ممسكة بكوب من القهوة ومرتدية ملابس باللون الزهري.

07:15

رقصة دانييلا رحمة تشعل إنستغرام.. والأنظار نحو بطنها!

نشرت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، زوجة الفنان ناصيف زيتون، مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستغرام" ظهرت فيه وهي ترقص بعفوية على سريرها، ممسكة بكوب من القهوة ومرتدية ملابس باللون الزهري.

فرنش مونتانا يكشف عن خاتم خطوبته من الأميرة مهرة المرصع بالألماس الفخم
11:51
سيلينا غوميز تحتفل بتوديع العزوبية!
07:26
رقصة دانييلا رحمة تشعل إنستغرام.. والأنظار نحو بطنها!
07:15
آن هاثاواي تسقط أثناء التصوير.. وتعليقها يشعل السوشال ميديا
06:59

