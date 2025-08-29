“ما زال يضحك أحياناً”.. زوجة بروس ويليس تتحدث عن أصعب أيامه

وقالت هيمينغ في مقابلة مع "ABC" إن ويليس يتمتع بصحة جيدة ، لكنه لم يعد قادراً على الحركة كما في السابق، موضحة أن المرض أثّر على دماغه بشكل مباشر، وتسبب في فقدانه القدرة على التواصل والحديث بشكل واضح. وأضافت: "تعلمنا التكيف، ولدينا طريقة مختلفة للتواصل معه الآن".

وأشارت إلى أن الأعراض الأولى ظهرت قبل عامين وكانت "مقلقة ومخيفة"، لافتة إلى أن شخصيته تغيّرت كثيرًا، بعدما كان رجلاً كثير الكلام ومرحًا، أصبح أكثر هدوءًا ويميل إلى العزلة. لكنها أكدت أن لحظات من شخصيته المرحة القديمة ما زالت تلمع أحيانًا: "لديه ضحكة من القلب، وأحيانًا نرى تلك الشرارة في عينيه، لكنها تختفي سريعًا".

ويعود الإعلان الأول عن أزمة ويليس الصحية إلى عام 2022، حين كشفت عائلته إصابته بالحبسة الكلامية، وهو اضطراب دماغي يؤثر على النطق واللغة، قبل أن يتم التأكد لاحقًا من إصابته بالخرف الجبهي الصدغي. وقد عبّرت الأسرة في بيان حينها عن ارتياحها بالوصول إلى تشخيص دقيق رغم صعوبته.

تقارير صحفية كانت قد أفادت في يوليو الماضي بأن ويليس تدهورت بشكل ملحوظ، إذ لم يعد قادراً على والكلام، ويواجه صعوبات متزايدة في الحركة.

يُذكر أن ، نجم أفلام الأكشن الشهير مثل Die Hard و Assassin، أعلن اعتزاله التمثيل منذ عامين بسبب المرض. وقد تزوج من إيما هيمينغ عام 2009، وأنجب منها ابنتين، بعد زواجه السابق من الممثلة التي أنجبت له ثلاث بنات.

إصابة بروس ويليس بهذا النوع النادر من الخرف سلّطت الضوء عالميًا على خطورة المرض وندرة التشخيص المبكر له، إذ يؤثر بشكل أساسي على الفصين الجبهي والصدغي المسؤولين عن السلوك والشخصية واللغة.