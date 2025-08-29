الأخبار
سيلينا غوميز تحتفل بتوديع العزوبية!
سيلينا غوميز تحتفل بتوديع العزوبية!
سيلينا غوميز تحتفل بتوديع العزوبية!

فن

2025-08-29 | 07:26
سيلينا غوميز تحتفل بتوديع العزوبية!
Aljadeed
سيلينا غوميز تحتفل بتوديع العزوبية!


أشعلت النجمة العالمية سيلينا غوميز مواقع التواصل الاجتماعي بعدما شاركت جمهورها لقطات من حفل توديع العزوبية الذي أقامته في كابو سان لوكاس بالمكسيك، استعداداً لزفافها المرتقب من خطيبها المنتج الموسيقي بيني بلانكو.

ونشرت غوميز (33 عاماً) عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام" سلسلة صور عكست الأجواء الاحتفالية المبهجة على الشاطئ برفقة صديقاتها المقربات. وظهرت في إحدى الصور وهي تستمتع بأشعة الشمس مرتدية فستاناً أبيض قصيراً مع طرحة حملت عبارة "Bride to be"، في إشارة إلى اقتراب موعد الزفاف.

الصور لاقت تفاعلاً واسعاً بين محبي النجمة حول العالم، الذين انهالوا بالتعليقات المليئة بالتهاني والتمنيات لها بالسعادة في حياتها المقبلة.

 

اقرأ ايضا في فن

فرنش مونتانا يكشف عن خاتم خطوبته من الأميرة مهرة المرصع بالألماس الفخم
11:51

فرنش مونتانا يكشف عن خاتم خطوبته من الأميرة مهرة المرصع بالألماس الفخم

نشر النجم العالمي فرنش مونتانا صورة حصرية لخاتم الخطوبة الذي قدّمه للأميرة الإماراتية مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ليكون أول تعليق علني لها بعد إعلان خبر ارتباطهما. وقد خطف الخاتم الأنظار بفخامته وأناقة تصميمه المرصع بالألماس.

11:51

فرنش مونتانا يكشف عن خاتم خطوبته من الأميرة مهرة المرصع بالألماس الفخم

نشر النجم العالمي فرنش مونتانا صورة حصرية لخاتم الخطوبة الذي قدّمه للأميرة الإماراتية مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ليكون أول تعليق علني لها بعد إعلان خبر ارتباطهما. وقد خطف الخاتم الأنظار بفخامته وأناقة تصميمه المرصع بالألماس.

رقصة دانييلا رحمة تشعل إنستغرام.. والأنظار نحو بطنها!
07:15

رقصة دانييلا رحمة تشعل إنستغرام.. والأنظار نحو بطنها!

نشرت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، زوجة الفنان ناصيف زيتون، مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستغرام" ظهرت فيه وهي ترقص بعفوية على سريرها، ممسكة بكوب من القهوة ومرتدية ملابس باللون الزهري.

07:15

رقصة دانييلا رحمة تشعل إنستغرام.. والأنظار نحو بطنها!

نشرت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، زوجة الفنان ناصيف زيتون، مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستغرام" ظهرت فيه وهي ترقص بعفوية على سريرها، ممسكة بكوب من القهوة ومرتدية ملابس باللون الزهري.

"ما زال يضحك أحياناً".. زوجة بروس ويليس تتحدث عن أصعب أيامه
07:10

"ما زال يضحك أحياناً".. زوجة بروس ويليس تتحدث عن أصعب أيامه

كشفت إيما هيمينغ، زوجة النجم العالمي بروس ويليس، عن آخر التطورات الصحية لزوجها البالغ من العمر 70 عامًا، مشيرة إلى أن الأسرة تواجه يوميًا تحديات قاسية مع تدهور ذاكرته وقدرته على الكلام، بعد تشخيص إصابته بمرض الخرف الجبهي الصدغي.

07:10

“ما زال يضحك أحياناً”.. زوجة بروس ويليس تتحدث عن أصعب أيامه

كشفت إيما هيمينغ، زوجة النجم العالمي بروس ويليس، عن آخر التطورات الصحية لزوجها البالغ من العمر 70 عامًا، مشيرة إلى أن الأسرة تواجه يوميًا تحديات قاسية مع تدهور ذاكرته وقدرته على الكلام، بعد تشخيص إصابته بمرض الخرف الجبهي الصدغي.

