سيلينا غوميز تحتفل بتوديع العزوبية!

الصور لاقت تفاعلاً واسعاً بين محبي النجمة حول العالم، الذين انهالوا بالتعليقات المليئة بالتهاني والتمنيات لها بالسعادة في حياتها المقبلة.
نشر النجم العالمي فرنش مونتانا صورة حصرية لخاتم الخطوبة الذي قدّمه للأميرة الإماراتية مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ليكون أول تعليق علني لها بعد إعلان خبر ارتباطهما. وقد خطف الخاتم الأنظار بفخامته وأناقة تصميمه المرصع بالألماس.
نشرت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، زوجة الفنان ناصيف زيتون، مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستغرام" ظهرت فيه وهي ترقص بعفوية على سريرها، ممسكة بكوب من القهوة ومرتدية ملابس باللون الزهري.
كشفت إيما هيمينغ، زوجة النجم العالمي بروس ويليس، عن آخر التطورات الصحية لزوجها البالغ من العمر 70 عامًا، مشيرة إلى أن الأسرة تواجه يوميًا تحديات قاسية مع تدهور ذاكرته وقدرته على الكلام، بعد تشخيص إصابته بمرض الخرف الجبهي الصدغي.