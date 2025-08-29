فرنش مونتانا يكشف عن خاتم خطوبته من الأميرة مهرة المرصع بالألماس الفخم

وكان مونتانا، البالغ من العمر 40 عامًا، قد أعلن رسميًا خطوبته من الأميرة مهرة، البالغة من العمر 31 عامًا، يوم الأربعاء الماضي TMZ العالمي، من خلال متحدثه الرسمي. وكشف أن طلب الزواج تم في حزيران/يونيو الماضي خلال أسبوع الموضة في ، بعد مشاركته لأول مرة في عرض أزياء دار 3.Paradis لموسم ربيع/صيف 2026.

العلاقة بين بدأت في تشرين الأول/أكتوبر 2024 حين ظهرت الأميرة مهرة إلى جانب مونتانا في جولة خاصة بدبي، إلا أن أول ظهور علني لهما كثنائي كان خلال صيف 2025، حيث رُصدا وهما يتبادلان اللحظات الرومانسية علنًا.

يُذكر أن الأميرة مهرة كانت متزوجة سابقًا من الشيخ منصور بن بن راشد آل مكتوم، قبل أن ينفصلا في تموز/يوليو 2024 بعد زواج قصير أثمر عن ابنة واحدة.

وبحسب مصادر مقربة، فقد لقيت الخطوبة دعمًا واسعًا من العائلتين، وسط احتفاء محلي وعالمي بهذا الارتباط.

فرنش مونتانا، واسمه الحقيقي خربوش، وُلد في المغربية الرباط عام 1984 قبل أن ينتقل إلى طفلاً. برز اسمه في عالم الهيب هوب من خلال مزيج موسيقي جمع بين الإيقاعات الأميركية والعربية والأفريقية، وحقق شهرة عالمية بأعمال مثل Unforgettable. كما تعاون مع أسماء بارزة في الساحة الفنية مثل دريك، ذا ويكند، ونيكي ميناج، ليصبح من أهم نجوم الراب على الساحة العالمية.