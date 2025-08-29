الأخبار
فرنش مونتانا يكشف عن خاتم خطوبته من الأميرة مهرة المرصع بالألماس الفخم
فرنش مونتانا يكشف عن خاتم خطوبته من الأميرة مهرة المرصع بالألماس الفخم
فرنش مونتانا يكشف عن خاتم خطوبته من الأميرة مهرة المرصع بالألماس الفخم

فن

2025-08-29 | 11:51
فرنش مونتانا يكشف عن خاتم خطوبته من الأميرة مهرة المرصع بالألماس الفخم
فرنش مونتانا يكشف عن خاتم خطوبته من الأميرة مهرة المرصع بالألماس الفخم

نشر النجم العالمي فرنش مونتانا صورة حصرية لخاتم الخطوبة الذي قدّمه للأميرة الإماراتية مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ليكون أول تعليق علني لها بعد إعلان خبر ارتباطهما. وقد خطف الخاتم الأنظار بفخامته وأناقة تصميمه المرصع بالألماس.

وكان مونتانا، البالغ من العمر 40 عامًا، قد أعلن رسميًا خطوبته من الأميرة مهرة، البالغة من العمر 31 عامًا، يوم الأربعاء الماضي عبر موقع TMZ العالمي، من خلال متحدثه الرسمي. وكشف أن طلب الزواج تم في حزيران/يونيو الماضي خلال أسبوع الموضة في باريس، بعد مشاركته لأول مرة في عرض أزياء دار 3.Paradis لموسم ربيع/صيف 2026.

العلاقة بين الثنائي بدأت في تشرين الأول/أكتوبر 2024 حين ظهرت الأميرة مهرة إلى جانب مونتانا في جولة خاصة بدبي، إلا أن أول ظهور علني لهما كثنائي كان خلال صيف 2025، حيث رُصدا وهما يتبادلان اللحظات الرومانسية علنًا.

يُذكر أن الأميرة مهرة كانت متزوجة سابقًا من الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، قبل أن ينفصلا في تموز/يوليو 2024 بعد زواج قصير أثمر عن ابنة واحدة.

وبحسب مصادر مقربة، فقد لقيت الخطوبة دعمًا واسعًا من العائلتين، وسط احتفاء محلي وعالمي بهذا الارتباط.

فرنش مونتانا، واسمه الحقيقي كريم خربوش، وُلد في العاصمة المغربية الرباط عام 1984 قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة طفلاً. برز اسمه في عالم الهيب هوب من خلال مزيج موسيقي جمع بين الإيقاعات الأميركية والعربية والأفريقية، وحقق شهرة عالمية بأعمال مثل Unforgettable. كما تعاون مع أسماء بارزة في الساحة الفنية مثل دريك، ذا ويكند، ونيكي ميناج، ليصبح اليوم من أهم نجوم الراب على الساحة العالمية.

 

سيلينا غوميز تحتفل بتوديع العزوبية!
07:26

سيلينا غوميز تحتفل بتوديع العزوبية!


أشعلت النجمة العالمية سيلينا غوميز مواقع التواصل الاجتماعي بعدما شاركت جمهورها لقطات من حفل توديع العزوبية الذي أقامته في كابو سان لوكاس بالمكسيك، استعداداً لزفافها المرتقب من خطيبها المنتج الموسيقي بيني بلانكو.

07:26

سيلينا غوميز تحتفل بتوديع العزوبية!


أشعلت النجمة العالمية سيلينا غوميز مواقع التواصل الاجتماعي بعدما شاركت جمهورها لقطات من حفل توديع العزوبية الذي أقامته في كابو سان لوكاس بالمكسيك، استعداداً لزفافها المرتقب من خطيبها المنتج الموسيقي بيني بلانكو.

رقصة دانييلا رحمة تشعل إنستغرام.. والأنظار نحو بطنها!
07:15

رقصة دانييلا رحمة تشعل إنستغرام.. والأنظار نحو بطنها!

نشرت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، زوجة الفنان ناصيف زيتون، مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستغرام" ظهرت فيه وهي ترقص بعفوية على سريرها، ممسكة بكوب من القهوة ومرتدية ملابس باللون الزهري.

07:15

رقصة دانييلا رحمة تشعل إنستغرام.. والأنظار نحو بطنها!

نشرت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، زوجة الفنان ناصيف زيتون، مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستغرام" ظهرت فيه وهي ترقص بعفوية على سريرها، ممسكة بكوب من القهوة ومرتدية ملابس باللون الزهري.

“ما زال يضحك أحياناً”.. زوجة بروس ويليس تتحدث عن أصعب أيامه
07:10

“ما زال يضحك أحياناً”.. زوجة بروس ويليس تتحدث عن أصعب أيامه

كشفت إيما هيمينغ، زوجة النجم العالمي بروس ويليس، عن آخر التطورات الصحية لزوجها البالغ من العمر 70 عامًا، مشيرة إلى أن الأسرة تواجه يوميًا تحديات قاسية مع تدهور ذاكرته وقدرته على الكلام، بعد تشخيص إصابته بمرض الخرف الجبهي الصدغي.

07:10

“ما زال يضحك أحياناً”.. زوجة بروس ويليس تتحدث عن أصعب أيامه

كشفت إيما هيمينغ، زوجة النجم العالمي بروس ويليس، عن آخر التطورات الصحية لزوجها البالغ من العمر 70 عامًا، مشيرة إلى أن الأسرة تواجه يوميًا تحديات قاسية مع تدهور ذاكرته وقدرته على الكلام، بعد تشخيص إصابته بمرض الخرف الجبهي الصدغي.

سيلينا غوميز تحتفل بتوديع العزوبية!
07:26
رقصة دانييلا رحمة تشعل إنستغرام.. والأنظار نحو بطنها!
07:15
“ما زال يضحك أحياناً”.. زوجة بروس ويليس تتحدث عن أصعب أيامه
07:10
آن هاثاواي تسقط أثناء التصوير.. وتعليقها يشعل السوشال ميديا
06:59

