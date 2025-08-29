رقصة دانييلا رحمة تشعل إنستغرام.. والأنظار نحو بطنها!

الفيديو، الذي بدا عفوياً ومرحاً، سرعان ما انتشر على نطاق واسع وأثار تفاعلاً كبيراً بين المتابعين، خصوصاً أنه جاء بالتزامن مع تداول عن حملها. وقد ربط كثير من المتابعين بين الحركة الخفيفة والمرح الذي ظهرت به رحمة وبين الأنباء المتداولة، لتنهال التعليقات التي تراوحت بين التهاني والتساؤلات حول حقيقة الأمر.