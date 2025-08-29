رقصة دانييلا رحمة تشعل إنستغرام.. والأنظار نحو بطنها!

الفيديو، الذي بدا عفوياً ومرحاً، سرعان ما انتشر على نطاق واسع وأثار تفاعلاً كبيراً بين المتابعين، خصوصاً أنه جاء بالتزامن مع تداول أخبار عن حملها. وقد ربط كثير من المتابعين بين الحركة الخفيفة والمرح الذي ظهرت به رحمة وبين الأنباء المتداولة، لتنهال التعليقات التي تراوحت بين التهاني والتساؤلات حول حقيقة الأمر.
نشر النجم العالمي فرنش مونتانا صورة حصرية لخاتم الخطوبة الذي قدّمه للأميرة الإماراتية مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ليكون أول تعليق علني لها بعد إعلان خبر ارتباطهما. وقد خطف الخاتم الأنظار بفخامته وأناقة تصميمه المرصع بالألماس.
أشعلت النجمة العالمية سيلينا غوميز مواقع التواصل الاجتماعي بعدما شاركت جمهورها لقطات من حفل توديع العزوبية الذي أقامته في كابو سان لوكاس بالمكسيك، استعداداً لزفافها المرتقب من خطيبها المنتج الموسيقي بيني بلانكو.
كشفت إيما هيمينغ، زوجة النجم العالمي بروس ويليس، عن آخر التطورات الصحية لزوجها البالغ من العمر 70 عامًا، مشيرة إلى أن الأسرة تواجه يوميًا تحديات قاسية مع تدهور ذاكرته وقدرته على الكلام، بعد تشخيص إصابته بمرض الخرف الجبهي الصدغي.