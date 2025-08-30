خطوبتان في عام واحد.. صداقة سيلينا غوميز وتايلور سويفت تتوّج بلحظات استثنائية

أعلنت الفنانة البريطانية جيسي جي (37 عامًا) عن تأجيل جولتها الفنية بسبب حاجتها إلى جراحة ثانية ضمن رحلة علاجها من سرطان الثدي، الذي تم تشخيصه في مرحلة مبكرة مطلع عام 2025.



