الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
خطوبتان في عام واحد.. صداقة سيلينا غوميز وتايلور سويفت تتوّج بلحظات استثنائية
خطوبتان في عام واحد.. صداقة سيلينا غوميز وتايلور سويفت تتوّج بلحظات استثنائية
A-
A+

خطوبتان في عام واحد.. صداقة سيلينا غوميز وتايلور سويفت تتوّج بلحظات استثنائية

فن

2025-08-30 | 03:59
خطوبتان في عام واحد.. صداقة سيلينا غوميز وتايلور سويفت تتوّج بلحظات استثنائية
العودة الى الأعلى
Aljadeed
خطوبتان في عام واحد.. صداقة سيلينا غوميز وتايلور سويفت تتوّج بلحظات استثنائية

اقرأ ايضا في فن

جيسي جي تلغي جولتها الموسيقية بسبب السرطان!
04:50

جيسي جي تلغي جولتها الموسيقية بسبب السرطان!

أعلنت الفنانة البريطانية جيسي جي (37 عامًا) عن تأجيل جولتها الفنية بسبب حاجتها إلى جراحة ثانية ضمن رحلة علاجها من سرطان الثدي، الذي تم تشخيصه في مرحلة مبكرة مطلع عام 2025.

04:50

جيسي جي تلغي جولتها الموسيقية بسبب السرطان!

أعلنت الفنانة البريطانية جيسي جي (37 عامًا) عن تأجيل جولتها الفنية بسبب حاجتها إلى جراحة ثانية ضمن رحلة علاجها من سرطان الثدي، الذي تم تشخيصه في مرحلة مبكرة مطلع عام 2025.

أنغام تخطف الأضواء في أول ظهور لها بعد أزمتها الصحية
03:19

أنغام تخطف الأضواء في أول ظهور لها بعد أزمتها الصحية

خطفت النجمة المصرية أنغام الأنظار بحضورها المفاجئ لحفل فرقة كايروكي على مسرح "يو أرينا" بمدينة العلمين، وذلك في أول ظهور علني لها بعد الأزمة الصحية الأخيرة التي أثارت قلق جمهورها.

03:19

أنغام تخطف الأضواء في أول ظهور لها بعد أزمتها الصحية

خطفت النجمة المصرية أنغام الأنظار بحضورها المفاجئ لحفل فرقة كايروكي على مسرح "يو أرينا" بمدينة العلمين، وذلك في أول ظهور علني لها بعد الأزمة الصحية الأخيرة التي أثارت قلق جمهورها.

فرنش مونتانا يكشف عن خاتم خطوبته من الأميرة مهرة المرصع بالألماس الفخم
11:51

فرنش مونتانا يكشف عن خاتم خطوبته من الأميرة مهرة المرصع بالألماس الفخم

نشر النجم العالمي فرنش مونتانا صورة حصرية لخاتم الخطوبة الذي قدّمه للأميرة الإماراتية مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ليكون أول تعليق علني لها بعد إعلان خبر ارتباطهما. وقد خطف الخاتم الأنظار بفخامته وأناقة تصميمه المرصع بالألماس.

11:51

فرنش مونتانا يكشف عن خاتم خطوبته من الأميرة مهرة المرصع بالألماس الفخم

نشر النجم العالمي فرنش مونتانا صورة حصرية لخاتم الخطوبة الذي قدّمه للأميرة الإماراتية مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ليكون أول تعليق علني لها بعد إعلان خبر ارتباطهما. وقد خطف الخاتم الأنظار بفخامته وأناقة تصميمه المرصع بالألماس.

اخترنا لك
جيسي جي تلغي جولتها الموسيقية بسبب السرطان!
04:50
أنغام تخطف الأضواء في أول ظهور لها بعد أزمتها الصحية
03:19
فرنش مونتانا يكشف عن خاتم خطوبته من الأميرة مهرة المرصع بالألماس الفخم
11:51
سيلينا غوميز تحتفل بتوديع العزوبية!
2025-08-29

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025