خطوبتان في عام واحد.. صداقة سيلينا غوميز وتايلور سويفت تتوّج بلحظات استثنائية

أعلنت الفنانة البريطانية جيسي جي (37 عامًا) عن تأجيل جولتها الفنية بسبب حاجتها إلى جراحة ثانية ضمن رحلة علاجها من سرطان الثدي، الذي تم تشخيصه في مرحلة مبكرة مطلع عام 2025.
خطفت النجمة المصرية أنغام الأنظار بحضورها المفاجئ لحفل فرقة كايروكي على مسرح "يو أرينا" بمدينة العلمين، وذلك في أول ظهور علني لها بعد الأزمة الصحية الأخيرة التي أثارت قلق جمهورها.
نشر النجم العالمي فرنش مونتانا صورة حصرية لخاتم الخطوبة الذي قدّمه للأميرة الإماراتية مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ليكون أول تعليق علني لها بعد إعلان خبر ارتباطهما. وقد خطف الخاتم الأنظار بفخامته وأناقة تصميمه المرصع بالألماس.