أنغام تخطف الأضواء في أول ظهور لها بعد أزمتها الصحية

وجاء حضور أنغام ضمن فعاليات حفل ختام مهرجان العلمين الجديدة بدورته الثالثة، والذي امتد من 12 يوليو حتى 29 أغسطس.
وخلال الحفل، فاجأ الفنان أمير عيد الحضور بتوجيه تحية خاصة لها من على المسرح قائلاً: "حابب أشكر النجمة أنغام لحضورها الحفل، وألف سلامة عليها".
وقد تفاعل الجمهور بحرارة مع كلمات أمير عيد، لترد أنغام بتحية لجمهورها وسط تصفيق حار واحتفاء واضح من الحاضرين.
وبعد انتهاء الحفل، عبّرت أنغام عن امتنانها لجمهورها عبر خاصية "الستوري" على حسابها في إنستغرام، حيث كتبت: "ألف شكر.. فعلاً حفلة ما تنتسيش".