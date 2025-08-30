أنغام تخطف الأضواء في أول ظهور لها بعد أزمتها الصحية

وجاء حضور ضمن فعاليات حفل ختام مهرجان الجديدة بدورته الثالثة، والذي امتد من 12 يوليو حتى 29 .

وخلال الحفل، فاجأ الفنان عيد الحضور بتوجيه تحية خاصة لها من على المسرح قائلاً: "حابب أشكر أنغام لحضورها الحفل، وألف عليها".

وقد تفاعل الجمهور بحرارة مع كلمات أمير عيد، لترد أنغام بتحية لجمهورها وسط تصفيق حار واحتفاء واضح من الحاضرين.

وبعد انتهاء الحفل، عبّرت أنغام عن امتنانها لجمهورها عبر خاصية "الستوري" على حسابها في ، حيث كتبت: "ألف شكر.. فعلاً حفلة ما تنتسيش".