فنان مصري ضحية انتحال هوية!

وأوضح التاجي خلال لقائه في برنامج "بنظرة تانية" مع الإعلامي محمود الجلفي عبر 2، أنه فوجئ بأصدقاء يهنئونه على حساب جديد باسمه على المنصة، رغم أنه لا يمتلك حساباً عليها من الأساس.

وأشار إلى أنه تقدّم ببلاغ رسمي للنائب العام ضد الشاب المنتحل لشخصيته، وكلف محاميه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.