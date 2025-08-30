فنان مصري ضحية انتحال هوية!

وأوضح التاجي خلال لقائه في برنامج "بنظرة تانية" مع الإعلامي محمود الجلفي عبر قناة الشمس 2، أنه فوجئ بأصدقاء يهنئونه على حساب جديد باسمه على المنصة، رغم أنه لا يمتلك حساباً عليها من الأساس.
وأشار إلى أنه تقدّم ببلاغ رسمي للنائب العام ضد الشاب المنتحل لشخصيته، وكلف محاميه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تحتفل الملكة رانيا العبدالله الأحد بعيد ميلادها الخامس والخمسين، مواصلة حضورها الفاعل في الميادين الإنسانية والاجتماعية داخل الأردن وخارجه.
أثارت الفنانة المصرية الكبيرة لبلبة حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك قدّمت فيه فكرة غير تقليدية لمساعدة المدخنين على التوقف عن التدخين.
كشف الممثل البريطاني أورلاندو بلوم (48 عامًا) أن الحمية القاسية التي اتبعها لتجسيد شخصية ملاكم معتزل في فيلم The Cut أثرت سلبًا على صحته النفسية، حتى أنه عانى من البارانويا وأفكار دخيلة.