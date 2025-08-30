الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فنان مصري ضحية انتحال هوية!
فنان مصري ضحية انتحال هوية!
A-
A+

فنان مصري ضحية انتحال هوية!

فن

2025-08-30 | 12:27
فنان مصري ضحية انتحال هوية!
العودة الى الأعلى
Aljadeed
فنان مصري ضحية انتحال هوية!

كشف الفنان محمد التاجي​عن تعرضه لواقعة انتحال شخصية على تطبيق "تيك توك"، مؤكداً أن شاباً استغل اسمه للحصول على أموال من الجمهور.

وأوضح التاجي خلال لقائه في برنامج "بنظرة تانية" مع الإعلامي محمود الجلفي عبر قناة الشمس 2، أنه فوجئ بأصدقاء يهنئونه على حساب جديد باسمه على المنصة، رغم أنه لا يمتلك حساباً عليها من الأساس.

وأشار إلى أنه تقدّم ببلاغ رسمي للنائب العام ضد الشاب المنتحل لشخصيته، وكلف محاميه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

اقرأ ايضا في فن

الملكة رانيا تحتفل بعيدها الـ55
09:22

الملكة رانيا تحتفل بعيدها الـ55

تحتفل الملكة رانيا العبدالله الأحد بعيد ميلادها الخامس والخمسين، مواصلة حضورها الفاعل في الميادين الإنسانية والاجتماعية داخل الأردن وخارجه.

09:22

الملكة رانيا تحتفل بعيدها الـ55

تحتفل الملكة رانيا العبدالله الأحد بعيد ميلادها الخامس والخمسين، مواصلة حضورها الفاعل في الميادين الإنسانية والاجتماعية داخل الأردن وخارجه.

لبلبة تثير الجدل باقتراح غريب.. “سكاتة أطفال”!
08:51

لبلبة تثير الجدل باقتراح غريب.. “سكاتة أطفال”!

أثارت الفنانة المصرية الكبيرة لبلبة حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك قدّمت فيه فكرة غير تقليدية لمساعدة المدخنين على التوقف عن التدخين.

08:51

لبلبة تثير الجدل باقتراح غريب.. “سكاتة أطفال”!

أثارت الفنانة المصرية الكبيرة لبلبة حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك قدّمت فيه فكرة غير تقليدية لمساعدة المدخنين على التوقف عن التدخين.

أورلاندو بلوم يكشف الكابوس النّفسيّ وراء تحوّله الجسديّ!
05:26

أورلاندو بلوم يكشف الكابوس النّفسيّ وراء تحوّله الجسديّ!

كشف الممثل البريطاني أورلاندو بلوم (48 عامًا) أن الحمية القاسية التي اتبعها لتجسيد شخصية ملاكم معتزل في فيلم The Cut أثرت سلبًا على صحته النفسية، حتى أنه عانى من البارانويا وأفكار دخيلة.

05:26

أورلاندو بلوم يكشف الكابوس النّفسيّ وراء تحوّله الجسديّ!

كشف الممثل البريطاني أورلاندو بلوم (48 عامًا) أن الحمية القاسية التي اتبعها لتجسيد شخصية ملاكم معتزل في فيلم The Cut أثرت سلبًا على صحته النفسية، حتى أنه عانى من البارانويا وأفكار دخيلة.

اخترنا لك
الملكة رانيا تحتفل بعيدها الـ55
09:22
لبلبة تثير الجدل باقتراح غريب.. “سكاتة أطفال”!
08:51
أورلاندو بلوم يكشف الكابوس النّفسيّ وراء تحوّله الجسديّ!
05:26
جيسي جي تلغي جولتها الموسيقية بسبب السرطان!
04:50

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025