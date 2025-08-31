الأخبار
شام الذهبي توجه رسالة مؤثرة لوالدتها اصالة وتعبر عن اشتياقها
شام الذهبي توجه رسالة مؤثرة لوالدتها اصالة وتعبر عن اشتياقها
فن

2025-08-31 | 05:42
نشرت شام الذهبي ابنة الفنانة السورية أصالة، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، مجموعة صور لوالدتها من حفلها الأخير بلبنان، وجّهت لها من خلالها رسالة مؤثرة، أعربت فيها عن اشتياقها الكبير لها، بعد غيابها عن المنزل بسبب جولتها الفنية هذا الصيف.

وكتبت شام في منشورها: "يا الله شو اشتقتلك، لما بتسافري البيت بيظلم، شو كان شعور رائع إني شاركتها حفلاتها هالصيف لأول مرة، سافرت معها وحضرت كذا حفل ورا بعض".

وأضافت أنها تشعر بسعادة غامرة لقدرتها الآن، بعد أن كبرت وانتهت من دراستها وبدأت حياتها المهنية، أن تكون الى جانب والدتها بشكل أكبر وتستمتع بوقتها معها، قائلة: "صرت بشبع منها أو بحاول على قد الإمكان إني أشبع وأعوض كل الغياب... ولكن كل لحظة معها جنة على الأرض ما بتمناها تخلص".

واختتمت شام رسالتها بالدعاء لوالدتها، مشيدة بعطائها وحبها الكبيرين: "حب لا ينتهي وعطاء ومشاعر تشحن عالم بحاله… الله يحفظ أصالتنا".

 

اقرأ ايضا في فن

وفاة بريا ماراثي بعد صراع مع المرض
07:11

وفاة بريا ماراثي بعد صراع مع المرض

اول اطلالة غرامية لـ جورجينا رودريغيز وكريستيانو رونالدو بعد اعلان خطوبتهما
04:54

اول اطلالة غرامية لـ جورجينا رودريغيز وكريستيانو رونالدو بعد اعلان خطوبتهما

فنان مصري ضحية انتحال هوية!
12:27

فنان مصري ضحية انتحال هوية!

