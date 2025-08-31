شام الذهبي توجه رسالة مؤثرة لوالدتها اصالة وتعبر عن اشتياقها

وكتبت شام في منشورها: "يا الله شو اشتقتلك، لما بتسافري البيت بيظلم، شو كان شعور رائع إني شاركتها حفلاتها هالصيف لأول مرة، سافرت معها وحضرت كذا حفل ورا بعض".
وأضافت أنها تشعر بسعادة غامرة لقدرتها الآن، بعد أن كبرت وانتهت من دراستها وبدأت حياتها المهنية، أن تكون الى جانب والدتها بشكل أكبر وتستمتع بوقتها معها، قائلة: "صرت بشبع منها أو بحاول على قد الإمكان إني أشبع وأعوض كل الغياب... ولكن كل لحظة معها جنة على الأرض ما بتمناها تخلص".
واختتمت شام رسالتها بالدعاء لوالدتها، مشيدة بعطائها وحبها الكبيرين: "حب لا ينتهي وعطاء ومشاعر تشحن عالم بحاله… الله يحفظ أصالتنا".
رحلت الممثلة الهندية بريا ماراثي صباح الأحد 31 آب 2025 عن عمر ناهز 38 عامًا، بعد معركة طويلة مع مرض السرطان. ويُعد رحيلها خسارة كبيرة للدراما الهندية والماراثية، إذ شكّلت إحدى أبرز نجماتها خلال العقدين الأخيرين.
نشرت عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريغيز، خطيبة الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، أول صورة لهما منذ إعلان خطوبتها مؤخرًا.
كشف الفنان محمد التاجيعن تعرضه لواقعة انتحال شخصية على تطبيق "تيك توك"، مؤكداً أن شاباً استغل اسمه للحصول على أموال من الجمهور.