شام الذهبي توجه رسالة مؤثرة لوالدتها اصالة وتعبر عن اشتياقها

وكتبت في منشورها: " شو اشتقتلك، لما بتسافري البيت بيظلم، شو كان شعور رائع إني شاركتها حفلاتها هالصيف لأول مرة، سافرت معها وحضرت كذا حفل ورا بعض".

وأضافت أنها تشعر بسعادة غامرة لقدرتها الآن، بعد أن كبرت وانتهت من دراستها وبدأت حياتها المهنية، أن تكون الى جانب والدتها بشكل أكبر وتستمتع بوقتها معها، قائلة: "صرت بشبع منها أو بحاول على قد الإمكان إني أشبع وأعوض كل الغياب... ولكن كل لحظة معها جنة على ما بتمناها تخلص".

واختتمت شام رسالتها بالدعاء لوالدتها، مشيدة بعطائها وحبها الكبيرين: "حب لا ينتهي وعطاء ومشاعر تشحن عالم بحاله… يحفظ أصالتنا".