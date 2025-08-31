اول اطلالة غرامية لـ جورجينا رودريغيز وكريستيانو رونالدو بعد اعلان خطوبتهما

وأطلت جورجينا في الصورة التي نشرتها على صفحتها في منصة "إنستغرام"، وهي تعانق خطيبها مرتدية خاتم الخطوبة الماسي الذي تقدر قيمته بحوالي 5 ملايين دولار.
رحلت الممثلة الهندية بريا ماراثي صباح الأحد 31 آب 2025 عن عمر ناهز 38 عامًا، بعد معركة طويلة مع مرض السرطان. ويُعد رحيلها خسارة كبيرة للدراما الهندية والماراثية، إذ شكّلت إحدى أبرز نجماتها خلال العقدين الأخيرين.
نشرت شام الذهبي ابنة الفنانة السورية أصالة، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، مجموعة صور لوالدتها من حفلها الأخير بلبنان، وجّهت لها من خلالها رسالة مؤثرة، أعربت فيها عن اشتياقها الكبير لها، بعد غيابها عن المنزل بسبب جولتها الفنية هذا الصيف.
كشف الفنان محمد التاجيعن تعرضه لواقعة انتحال شخصية على تطبيق "تيك توك"، مؤكداً أن شاباً استغل اسمه للحصول على أموال من الجمهور.