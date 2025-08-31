الأخبار
اول اطلالة غرامية لـ جورجينا رودريغيز وكريستيانو رونالدو بعد اعلان خطوبتهما
اول اطلالة غرامية لـ جورجينا رودريغيز وكريستيانو رونالدو بعد اعلان خطوبتهما
اول اطلالة غرامية لـ جورجينا رودريغيز وكريستيانو رونالدو بعد اعلان خطوبتهما

فن

2025-08-31 | 04:54
اول اطلالة غرامية لـ جورجينا رودريغيز وكريستيانو رونالدو بعد اعلان خطوبتهما
اول اطلالة غرامية لـ جورجينا رودريغيز وكريستيانو رونالدو بعد اعلان خطوبتهما

نشرت عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريغيز، خطيبة الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، أول صورة لهما منذ إعلان خطوبتها مؤخرًا.

وأطلت جورجينا في الصورة التي نشرتها على صفحتها في منصة "إنستغرام"، وهي تعانق خطيبها مرتدية خاتم الخطوبة الماسي الذي تقدر قيمته بحوالي 5 ملايين دولار.

اقرأ ايضا في فن

وفاة بريا ماراثي بعد صراع مع المرض
07:11

وفاة بريا ماراثي بعد صراع مع المرض

رحلت الممثلة الهندية بريا ماراثي صباح الأحد 31 آب 2025 عن عمر ناهز 38 عامًا، بعد معركة طويلة مع مرض السرطان. ويُعد رحيلها خسارة كبيرة للدراما الهندية والماراثية، إذ شكّلت إحدى أبرز نجماتها خلال العقدين الأخيرين.

07:11

وفاة بريا ماراثي بعد صراع مع المرض

رحلت الممثلة الهندية بريا ماراثي صباح الأحد 31 آب 2025 عن عمر ناهز 38 عامًا، بعد معركة طويلة مع مرض السرطان. ويُعد رحيلها خسارة كبيرة للدراما الهندية والماراثية، إذ شكّلت إحدى أبرز نجماتها خلال العقدين الأخيرين.

شام الذهبي توجه رسالة مؤثرة لوالدتها اصالة وتعبر عن اشتياقها
05:42

شام الذهبي توجه رسالة مؤثرة لوالدتها اصالة وتعبر عن اشتياقها

نشرت شام الذهبي ابنة الفنانة السورية أصالة، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، مجموعة صور لوالدتها من حفلها الأخير بلبنان، وجّهت لها من خلالها رسالة مؤثرة، أعربت فيها عن اشتياقها الكبير لها، بعد غيابها عن المنزل بسبب جولتها الفنية هذا الصيف.

05:42

شام الذهبي توجه رسالة مؤثرة لوالدتها اصالة وتعبر عن اشتياقها

نشرت شام الذهبي ابنة الفنانة السورية أصالة، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، مجموعة صور لوالدتها من حفلها الأخير بلبنان، وجّهت لها من خلالها رسالة مؤثرة، أعربت فيها عن اشتياقها الكبير لها، بعد غيابها عن المنزل بسبب جولتها الفنية هذا الصيف.

فنان مصري ضحية انتحال هوية!
12:27

فنان مصري ضحية انتحال هوية!

كشف الفنان محمد التاجي​عن تعرضه لواقعة انتحال شخصية على تطبيق "تيك توك"، مؤكداً أن شاباً استغل اسمه للحصول على أموال من الجمهور.

12:27

فنان مصري ضحية انتحال هوية!

كشف الفنان محمد التاجي​عن تعرضه لواقعة انتحال شخصية على تطبيق "تيك توك"، مؤكداً أن شاباً استغل اسمه للحصول على أموال من الجمهور.

