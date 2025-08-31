وفاة بريا ماراثي بعد صراع مع المرض

احتفل الفنان بيومي فؤاد بعقد قران ابنه المخرج الشاب محمد بيومي، يوم أمس السبت، بالقاهرة، بحضور الأهل والأصدقاء والمقربين، وذلك بعد مرور 13 شهرًا تقريبًا على الخطوبة.



