4 آب "الحقيقة الضائعة"
صابر الرباعي لـ فضل شاكر: &quot;شكراً&quot;!
صابر الرباعي لـ فضل شاكر: "شكراً"!
A-
A+

صابر الرباعي لـ فضل شاكر: "شكراً"!

فن

2025-08-31 | 09:13
صابر الرباعي لـ فضل شاكر: "شكراً"!
صابر الرباعي لـ فضل شاكر: "شكراً"!

وجّه الفنان التونسي صابر الرباعي رسالة مؤثرة إلى الفنان اللبناني فضل شاكر، أثنى فيها على إبداعاته الأخيرة والدور الذي لعبه في إعادة الاعتبار للأغنية العربية.

ونشر الرباعي عبر حسابه على منصة "إكس" تدوينة كتب فيها: "كلمة وأمر.. شكراً فضل شاكر وكامل فريق العمل من شعراء وملحنين وموزعين، لأنكم أعدتم التوازن للأغنية العربية بإبداعاتكم الأخيرة.مقولة (الجمهور عايز كده) غير صحيحة، فالجمهور يريد أغنية صادقة، عميقة، عالية الإحساس وتخاطب وجدانه لا أكثر."

 

وأشار الفنان التونسي إلى أن الساحة الغنائية عانت خلال السنوات الماضية من حالة من الفوضى والسطحية، مؤكداً أن الأغنية الصادقة وحدها قادرة على استعادة مكانتها. وأضاف: "شكراً لكم، ومعاً نعيد للأغنية العربية قيمتها بعيداً عن الضوضاء الفنية التي سيطرت خلال السنوات الماضية، مع وجود بعض الاستثناءات."

عقد قران ابن بيومي فؤاد بأجواء عائلية.. شاهدوا الصور
12:25

عقد قران ابن بيومي فؤاد بأجواء عائلية.. شاهدوا الصور

احتفل الفنان بيومي فؤاد بعقد قران ابنه المخرج الشاب محمد بيومي، يوم أمس السبت، بالقاهرة، بحضور الأهل والأصدقاء والمقربين، وذلك بعد مرور 13 شهرًا تقريبًا على الخطوبة.

12:25

عقد قران ابن بيومي فؤاد بأجواء عائلية.. شاهدوا الصور

احتفل الفنان بيومي فؤاد بعقد قران ابنه المخرج الشاب محمد بيومي، يوم أمس السبت، بالقاهرة، بحضور الأهل والأصدقاء والمقربين، وذلك بعد مرور 13 شهرًا تقريبًا على الخطوبة.

سرقة فيلا الفنان المصري حمادة هلال تحدث ضجة واسعة والكشف عن هوية السارقة
12:21

سرقة فيلا الفنان المصري حمادة هلال تحدث ضجة واسعة والكشف عن هوية السارقة

أثار خبر تعرض الفنان المصري حمادة هلال لسرقة فيلته في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة موجة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي. الواقعة بدأت حينما تقدم هلال ببلاغ رسمي للشرطة يفيد بسرقة بعض مقتنيات منزله، من بينها قرط ذهب وهاتف محمول وإكسسوارات نسائية.

12:21

سرقة فيلا الفنان المصري حمادة هلال تحدث ضجة واسعة والكشف عن هوية السارقة

أثار خبر تعرض الفنان المصري حمادة هلال لسرقة فيلته في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة موجة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي. الواقعة بدأت حينما تقدم هلال ببلاغ رسمي للشرطة يفيد بسرقة بعض مقتنيات منزله، من بينها قرط ذهب وهاتف محمول وإكسسوارات نسائية.

ترامب يرد على شائعات وفاته بطريقته الخاصة
09:30

ترامب يرد على شائعات وفاته بطريقته الخاصة

ضجّت منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بشائعة مثيرة للجدل مفادها وفاة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بعد أن انتشرت عبارات مثل "ترامب مات"، إلى جانب وسوم حملت عناوين #TRUMPISDEAD و#TRUMPDIED، ما أثار موجة من الحيرة والتكهنات بين المتابعين.

09:30

ترامب يرد على شائعات وفاته بطريقته الخاصة

ضجّت منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بشائعة مثيرة للجدل مفادها وفاة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بعد أن انتشرت عبارات مثل “ترامب مات”، إلى جانب وسوم حملت عناوين #TRUMPISDEAD و#TRUMPDIED، ما أثار موجة من الحيرة والتكهنات بين المتابعين.

