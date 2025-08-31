صابر الرباعي لـ فضل شاكر: "شكراً"!

ونشر الرباعي عبر حسابه على منصة "إكس" تدوينة كتب فيها: "كلمة وأمر.. شكراً فضل شاكر وكامل فريق العمل من شعراء وملحنين وموزعين، لأنكم أعدتم التوازن للأغنية العربية بإبداعاتكم الأخيرة.مقولة (الجمهور عايز كده) غير صحيحة، فالجمهور يريد أغنية صادقة، عميقة، عالية الإحساس وتخاطب وجدانه لا أكثر."
وأشار الفنان التونسي إلى أن الساحة الغنائية عانت خلال السنوات الماضية من حالة من الفوضى والسطحية، مؤكداً أن الأغنية الصادقة وحدها قادرة على استعادة مكانتها. وأضاف: "شكراً لكم، ومعاً نعيد للأغنية العربية قيمتها بعيداً عن الضوضاء الفنية التي سيطرت خلال السنوات الماضية، مع وجود بعض الاستثناءات."
احتفل الفنان بيومي فؤاد بعقد قران ابنه المخرج الشاب محمد بيومي، يوم أمس السبت، بالقاهرة، بحضور الأهل والأصدقاء والمقربين، وذلك بعد مرور 13 شهرًا تقريبًا على الخطوبة.
أثار خبر تعرض الفنان المصري حمادة هلال لسرقة فيلته في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة موجة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي. الواقعة بدأت حينما تقدم هلال ببلاغ رسمي للشرطة يفيد بسرقة بعض مقتنيات منزله، من بينها قرط ذهب وهاتف محمول وإكسسوارات نسائية.
ضجّت منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بشائعة مثيرة للجدل مفادها وفاة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بعد أن انتشرت عبارات مثل “ترامب مات”، إلى جانب وسوم حملت عناوين #TRUMPISDEAD و#TRUMPDIED، ما أثار موجة من الحيرة والتكهنات بين المتابعين.