صابر الرباعي لـ فضل شاكر: "شكراً"!

ونشر الرباعي عبر حسابه على منصة "إكس" تدوينة كتب فيها: " وأمر.. شكراً وكامل فريق العمل من شعراء وملحنين وموزعين، لأنكم أعدتم التوازن للأغنية بإبداعاتكم .مقولة (الجمهور عايز كده) غير صحيحة، فالجمهور يريد أغنية صادقة، عميقة، عالية الإحساس وتخاطب وجدانه لا أكثر."

وأشار الفنان إلى أن الساحة الغنائية عانت خلال السنوات الماضية من من الفوضى والسطحية، مؤكداً أن الأغنية الصادقة وحدها قادرة مكانتها. وأضاف: "شكراً لكم، ومعاً نعيد للأغنية العربية قيمتها بعيداً عن الضوضاء الفنية التي سيطرت خلال السنوات الماضية، مع وجود بعض الاستثناءات."