4 آب "الحقيقة الضائعة"
سرقة فيلا الفنان المصري حمادة هلال تحدث ضجة واسعة والكشف عن هوية السارقة
سرقة فيلا الفنان المصري حمادة هلال تحدث ضجة واسعة والكشف عن هوية السارقة
سرقة فيلا الفنان المصري حمادة هلال تحدث ضجة واسعة والكشف عن هوية السارقة

فن

2025-08-31 | 12:21
سرقة فيلا الفنان المصري حمادة هلال تحدث ضجة واسعة والكشف عن هوية السارقة
Aljadeed
سرقة فيلا الفنان المصري حمادة هلال تحدث ضجة واسعة والكشف عن هوية السارقة

أثار خبر تعرض الفنان المصري حمادة هلال لسرقة فيلته في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة موجة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي. الواقعة بدأت حينما تقدم هلال ببلاغ رسمي للشرطة يفيد بسرقة بعض مقتنيات منزله، من بينها قرط ذهب وهاتف محمول وإكسسوارات نسائية.

التحقيقات الأولية كشفت أن الخادمة التي تعمل داخل الفيلا هي المشتبه بها الرئيسي، وقد تم ضبطها وبحوزتها المسروقات. كما جرى تفريغ كاميرات المراقبة والاستماع لشهادات العاملين والشهود في المنطقة، ليتضح أنّ الشبهات تحوم حولها بشكل مباشر. الأجهزة الأمنية حرصت على التعامل مع البلاغ بسرعة لاعتباره حادثًا يطال شخصية عامة تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة.

مصدر أمني أوضح أن هلال لم يوجه اتهامًا مباشرًا في البداية، بل اكتفى بتحرير محضر رسمي، تاركًا الأمر للتحقيقات. النيابة العامة تولت استكمال الإجراءات القانونية بحق المشتبه بها.

هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها في الوسط الفني، فقد تعرّض فنانون آخرون مثل غادة عبدالرازق وفيفي عبده لحوادث سرقة مشابهة على يد خادمات أو مقربين، ما أعاد فتح النقاش حول ضرورة تعزيز أنظمة الحماية داخل منازل النجوم.

