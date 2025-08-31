سرقة فيلا الفنان المصري حمادة هلال تحدث ضجة واسعة والكشف عن هوية السارقة

التحقيقات الأولية كشفت أن الخادمة التي تعمل داخل الفيلا هي المشتبه بها ، وقد تم ضبطها وبحوزتها المسروقات. كما جرى تفريغ كاميرات المراقبة والاستماع لشهادات العاملين والشهود في المنطقة، ليتضح أنّ الشبهات تحوم حولها بشكل مباشر. حرصت على التعامل مع البلاغ بسرعة لاعتباره حادثًا يطال شخصية عامة تحظى بمتابعة جماهيرية .

مصدر أمني أوضح أن لم يوجه اتهامًا مباشرًا في البداية، بل اكتفى بتحرير محضر رسمي، تاركًا الأمر للتحقيقات. تولت استكمال الإجراءات القانونية بحق المشتبه بها.

هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها في الوسط الفني، فقد تعرّض فنانون آخرون مثل غادة عبدالرازق وفيفي عبده لحوادث سرقة مشابهة على يد خادمات أو مقربين، ما أعاد فتح حول ضرورة تعزيز أنظمة الحماية داخل منازل النجوم.