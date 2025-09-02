أحمد سعد بموقف طريف مع ابنتيه بعد عودتهما للمدرسة

وعلّق سعد على الفيديو بتعليق طريف، كشف فيه سعادته بعودة ابنتيه الى المدرسة وعودة الهدوء الى المنزل، حيث كتب قائلاً: "أخيرا هرجع أنام في هدوووووء، النهارده حسيت قد إيه التعليم شيء مهم للأولاد"، وأرفق الفيديو بأغنية "شفتشي" والتي تقول في أحد مقاطعها: مين لما مشي؟ قلبت شفتشي، والضحك بقى للركب والدنيا مشمشي.
وانهالت عليه التعليقات من جمهوره الذي عبّر عن إعجابه بما حمله تعليقه من طرافة، فكتبت إحداهن: بلاش اقتباس بقا يا فنان.. أنا غنيتها لعيالي أول يوم مدرسة قبلك ربنا يحفظهم ليك يا رب وتفرح بيهم دايما".
أعلن المايسترو المصري سليم سحاب، اليوم الثلاثاء، عن تعرضه لوعكة صحية أدت إلى إرجاء جولته المقررة لاكتشاف المواهب الغنائية في إقليم القناة وشمال وجنوب سيناء ضمن مشروع "كورال وأوركسترا مصر الوطني".
كثرت التساؤلات خلال الفترة الماضية عن موعد زيارة الفنانة السورية اصالة نصري الى سوريا بعد غياب دام لـ 15 سنة، وفي اول زيارة مرتقبة منذ سقوط نظام الأسد.
استضاف برنامج "منا وفينا"على قناة المشهد، الإعلامية السورية زينة يازجي في حوار صريح كشفت خلاله عن تفاصيل مثيرة في مسيرتها المهنية الحافلة، كما تحدثت عن الموقف الذي تعرضت له مع زوجها بعد احد اللقاءات.