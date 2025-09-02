أحمد سعد بموقف طريف مع ابنتيه بعد عودتهما للمدرسة

وعلّق الفيديو بتعليق ، كشف فيه سعادته بعودة ابنتيه الى المدرسة وعودة الهدوء الى المنزل، حيث كتب قائلاً: "أخيرا هرجع أنام في هدوووووء، النهارده حسيت قد إيه التعليم شيء مهم للأولاد"، وأرفق الفيديو بأغنية "شفتشي" والتي تقول في أحد مقاطعها: مين لما مشي؟ قلبت شفتشي، والضحك بقى للركب والدنيا مشمشي.

وانهالت عليه التعليقات من جمهوره الذي عبّر عن إعجابه بما حمله تعليقه من طرافة، فكتبت إحداهن: بلاش اقتباس بقا يا فنان.. أنا غنيتها لعيالي أول يوم مدرسة قبلك ربنا يحفظهم ليك وتفرح بيهم دايما".