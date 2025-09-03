محمد سامي عن منى زكي: "نعمة"!

وقال سامي على فيسبوك
إنه كان يتحدث مع منى وبدأ يسأل نفسه لماذا تظل منى زكي
مميزة بهذا الشكل، مضيفًا أنها ذات بريق خاص وأيقونة يصعب تكرارها على مستوى الفن والنجومية وحب الجمهور.
وأشار إلى أن منى مثقفة وراقية ومتطورة، لا تكتفي بالتمثيل فقط، بل تحاور بوعي وثقافة، وتتميز بتحضيرها الشامل لأدوارها، ما يجعل كل مشهد
تؤديه فريد وبسيط في آن معًا، كما أنها رمز مشرف للمرأة المصرية
في كل ظهور لها.
واختتم بأن الحديث عن عظمة منى زكي لا يمكن حصره في منشور، معبرًا عن حبه واعتزازه بها وبمكانتها في الفن المصري والعربي، ومشيدًا بدورها وتأثيرها على زملائها في جيلها والأجيال التي تلتها.