تطورات مثيرة في قضية روبي بعد تصريحاتها الجريئة

عبر المخرج محمد سامي عن إعجابه الكبير بالفنانة منى زكي، واصفًا إياها بأنها النجمة الأهم والموهبة الأكبر في جيلها رغم وجود نجوم موهوبين كثيرين.
انتشرت في الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي إشاعات وفاة النجم جاكي شان، مصحوبة بصور تظهره على فراش الموت، ما أثار قلق محبيه. لكن بعد التدقيق تبين أن هذه الصور مزيفة باستخدام الذكاء الاصطناعي، والأخبار حول تدهور صحته أو وفاته لا أساس لها وصنفت كشائعات تهدف لجذب المشاهدات.
نُقلت الفنانة سميرة توفيق إلى مستشفى "كليفلاند كلينك" في أبوظبي إثر تعرضها لوعكة صحية مفاجئة في بيروت، حيث تم نقلها لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.