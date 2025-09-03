تطورات مثيرة في قضية روبي بعد تصريحاتها الجريئة

انتشرت في الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي إشاعات وفاة النجم جاكي شان، مصحوبة بصور تظهره على فراش الموت، ما أثار قلق محبيه. لكن بعد التدقيق تبين أن هذه الصور مزيفة باستخدام الذكاء الاصطناعي، والأخبار حول تدهور صحته أو وفاته لا أساس لها وصنفت كشائعات تهدف لجذب المشاهدات.

