معلومات الجديد: رئيس الهيئة الإتهامية المكلفة القاضي نسيب ايليا في إجازة وسيعود الى مزاولة عمله مع بداية السنة القضائية التي ستشهد إعادة توزيع القضاة وفقا للتشكيلات القضائية
معلومات الجديد: رئيس الهيئة الإتهامية المكلفة القاضي نسيب ايليا في إجازة وسيعود الى مزاولة عمله مع بداية السنة القضائية التي ستشهد إعادة توزيع القضاة وفقا للتشكيلات القضائية
معلومات الجديد: الوكيل القانوني لرياض سلامة سيتقدم لإلغاء الكفالة استنادا إلى المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية
معلومات الجديد: الوكيل القانوني لرياض سلامة سيتقدم لإلغاء الكفالة استنادا إلى المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية
معلومات الجديد: الرئيس عون يعمل من أجل ايجاد مخارج مناسبة رغم اقتناع كل الاطراف أنه من غير الممكن العودة إلى الوراء وتحديداً الى النقطة التي يطالب بها حزب الله وهي التراجع عن قرارات حصرية السلاح
معلومات الجديد: الرئيس عون يعمل من أجل ايجاد مخارج مناسبة رغم اقتناع كل الاطراف أنه من غير الممكن العودة إلى الوراء وتحديداً الى النقطة التي يطالب بها حزب الله وهي التراجع عن قرارات حصرية السلاح
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
عامر زيان يقف "وقفة بطل"
عامر زيان يقف "وقفة بطل"

فن

2025-09-03 | 08:22
عامر زيان يقف "وقفة بطل"
عامر زيان يقف "وقفة بطل"

أصدر الفنان اللبناني عامر زيان أحدث أعماله الفنية "وقفة بطل" وهي أغنية لبنانية إيقاعية تحمل الطابع الذي اشتهر فيه وأحبه الجمهور من خلاله منذ بداياته الفنية.

الأغنية من كلمات عادل رفول الحان وسيم البستاني توزيع وميكس روجيه خوري ماسترينغ طوني حداد.

وصوّر عامر الكليب مع المخرج وليد ناصيف بطريقة مبتكرة لا تشبه أي عمل آخر تجمع الذكاء الاصطناعي والمشاهد الحقيقية بأجواء تحمل الكثير من الحب والفرح والرومنسية تناسباً مع جو الأغنية ومضمونها.

ويعود هذا التعاون بين عامر ووليد ناصيف بعد سلسلة من النجاحات السابقة بأعمال عدة مثل "رح غنّي الليلة"  "بلا بلاك" وغيرها.

يمكن للجمهور سماع ومشاهدة هذا العمل على كافة مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بعامر زيان وعلى موقع "يوتيوب" وكافة المنصات الموسيقية والتلفزيونات اللبنانية والعربية .

