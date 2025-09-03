ورد الخال في انتقاد لاذع لبعض المشاهير: الاستعراض يسرق قيمة الفنان

وقالت ورد : "عندما يُظهر أحدهم إصبعه مثلاً، ماذا يريد أن يبيّن؟ الخاتم الذي يضعه؟ أو حين يستعرض الأطباق والأكل وكأنها إنجاز بحد ذاته… بالنسبة لي هذا أمر مُبتذل. الأكل شيء عادي، لكن حين يتحوّل إلى عرض وتصوير يصبح الموضوع بلا قيمة. الناس يتابعوننا ليتعرّفوا علينا من الداخل، من شخصياتنا الحقيقية، لا من تفاصيل خارجية مثل ماذا نأكل أو ماذا نملك".

وأكدت الخال أنّ ما يهمها في المقام الأول هو المضمون، مشيرة إلى أنّ البعض يسعى فقط إلى الاستعراض من أجل كسب الشهرة.

وتابعت قائلة: " هناك فنانين للأسف لجأوا مؤخرًا إلى هذا النوع من الاستعراض. الموضوع مؤسف، لأنهم يخسرون الكثير من هيبتهم وقيمتهم، ومن كل ما بنوه خلال سنوات طويلة. أصبح الهدف الأوّل عندهم أن يضعوا إعلانًا أمام الكاميرا. ولكن هل هذا هو الفن؟ هل قيمة الفنان تختصر بخاتم أو طعام؟".

وختمت الخال حديثها بالتأكيد على أنّ الفنان الحقيقي يُعرف بعمله وإبداعه، لا بما ينشره من صور استعراضية أو محتويات إعلانية فارغة: " أنا لا أحب هذا النوع من الاستعراض، ولا أراه يمثل الفن الحقيقي. الفنان يجب أن يبقى صاحب رسالة وصاحب قيمة، لا مجرد واجهة دعائية أو صورة استهلاكية".