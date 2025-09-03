الأخبار
اول تعليق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد انتشار فيديو غامض من البيت الأبيض
اول تعليق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد انتشار فيديو غامض من البيت الأبيض
اول تعليق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد انتشار فيديو غامض من البيت الأبيض

فن

2025-09-03 | 12:02
اول تعليق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد انتشار فيديو غامض من البيت الأبيض
العودة الى الأعلى
Aljadeed
اول تعليق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد انتشار فيديو غامض من البيت الأبيض

نفى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب صحّة مقطع فيديو مثير للجدل انتشر بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي خلال عطلة نهاية الأسبوع، زاعمًا أنه يُظهر أشياء غامضة تُلقى من نافذة البيت الأبيض. ووصف ترامب المقطع بأنه "مفبرك بالكامل وربما مُولَّد باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي"، مؤكداً أنه لا يمتّ إلى الواقع بصلة.

الفيديو الذي حصد آلاف المشاهدات وأثار موجة كبيرة من التكهنات، أظهر شخصًا مجهول الهوية يقوم بإلقاء أشياء على العشب من إحدى نوافذ الطابق العلوي في البيت الأبيض، وهو ما دفع بعض المعلّقين إلى إطلاق نظريات مؤامرة تتحدث عن "أنشطة سرية" تجري خلف جدران القصر الرئاسي.

لكن ترامب، خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء، قدّم تفسيرًا تقنيًا لنفيه، موضحًا أن جميع نوافذ البيت الأبيض محكمة الإغلاق ومضادة للرصاص، ويبلغ وزن الواحدة منها نحو 600 رطل، ما يجعل فتحها أمرًا شبه مستحيل. وأضاف: "لا، لا يمكن أن يكون هذا صحيحًا… من الواضح أن الفيديو مُفبرك وربما جرى إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي. النوافذ مُدرّعة ومحمية بالكامل".

ولم يفوّت ترامب الفرصة للتعليق على الدور المتنامي لتقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة محتوى مزيف، محذراً من خطورة التضليل الذي قد تسببه مثل هذه التقنيات، خصوصاً مع قدرتها على إنتاج صور ومقاطع فيديو يصعب تمييزها عن الواقع. لكنه في الوقت ذاته أشار إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يكون مفيداً إذا استُخدم بشكل مسؤول، داعياً إلى "التعامل معه بحذر شديد".

