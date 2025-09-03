الأخبار
ما حقيقة تعيين عدنان أبو الشامات عميداً للمعهد العالي للفنون المسرحية؟
ما حقيقة تعيين عدنان أبو الشامات عميداً للمعهد العالي للفنون المسرحية؟
ما حقيقة تعيين عدنان أبو الشامات عميداً للمعهد العالي للفنون المسرحية؟

فن

2025-09-03 | 12:19
ما حقيقة تعيين عدنان أبو الشامات عميداً للمعهد العالي للفنون المسرحية؟
ما حقيقة تعيين عدنان أبو الشامات عميداً للمعهد العالي للفنون المسرحية؟

تداولت مواقع فنية وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي أنباءً عن تعيين الممثل السوري عدنان أبو الشامات عميداً للمعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق، خلفاً للفنان غطفان غنوم الذي كُلّف قبل أيام بتسيير أعمال العمادة، وسط جدل واعتراضات من بعض الأساتذة والمحاضرين في المعهد.

تداولت مواقع فنية وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي أنباءً عن تعيين الممثل السوري عدنان أبو الشامات عميداً للمعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق، خلفاً للفنان غطفان غنوم الذي كُلّف قبل أيام بتسيير أعمال العمادة، وسط جدل واعتراضات من بعض الأساتذة والمحاضرين في المعهد.

وسارع عدنان أبو الشامات إلى نفي تلك الأنباء والأخبار، عبر منشور على صفحته الرسمية في فيس بوك، قال فيه: "شكراً لكل الذين باركوا لي.. ولكل الذين استنكروا الخبر، تطمنوا، حتى لو عُرض علي المنصب فعلاً لما كنت قبلت".

وأضاف: "ما كنت قبلت لأن في سوريا قامات كبيرة وأساتذة كبار وكثيرين من الأكفاء والقادرين على التصدي لهذا المنصب المهم أفضل مني بكثير".


 

 

 

مذيعة تتجاهل وعكة علي كاكولي على الهواء.. وتثير غضب المتابعين
12:26

مذيعة تتجاهل وعكة علي كاكولي على الهواء.. وتثير غضب المتابعين

أثار الفنان الكويتي علي كاكولي قلق جمهوره، بعد تعرّضه لوعكة صحية مفاجئة أثناء مقابلة تلفزيونية، حيث شعر بدوار وتعب واضح في منتصف الحوار، في وقت واصلت فيه المذيعة طرح الأسئلة بنبرة مازحة.

12:26

مذيعة تتجاهل وعكة علي كاكولي على الهواء.. وتثير غضب المتابعين

أثار الفنان الكويتي علي كاكولي قلق جمهوره، بعد تعرّضه لوعكة صحية مفاجئة أثناء مقابلة تلفزيونية، حيث شعر بدوار وتعب واضح في منتصف الحوار، في وقت واصلت فيه المذيعة طرح الأسئلة بنبرة مازحة.

نادين الراسي تردّ بسخرية على وئام وهاب!
12:26

نادين الراسي تردّ بسخرية على وئام وهاب!

أثارت الممثلة اللبنانية نادين الراسي جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ردّها المباشر على التصريح الذي أطلقه الوزير السابق وئام وهاب عبر منصة "إكس"، والذي دعا فيه اللبنانيين إلى "شدّ الأحزمة" تحسباً لمرحلة صعبة قال إنها ستطلّ في الأسابيع المقبلة.

12:26

نادين الراسي تردّ بسخرية على وئام وهاب!

أثارت الممثلة اللبنانية نادين الراسي جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ردّها المباشر على التصريح الذي أطلقه الوزير السابق وئام وهاب عبر منصة "إكس"، والذي دعا فيه اللبنانيين إلى "شدّ الأحزمة" تحسباً لمرحلة صعبة قال إنها ستطلّ في الأسابيع المقبلة.

صدور القرار النهائي في قضية المغنية كاردي بي
12:23

صدور القرار النهائي في قضية المغنية كاردي بي

بعد فترة طويلة في المحاكم، أصدرت هيئة محلفين في لوس أنجلوس حكماً نهائياً ببراءة المغنية الأميركية كاردي بي من تهمة الاعتداء والضرب التي رفعتها ضدها حارسة أمن سابقة تدعى إيماني إليس، والتي طالبت بتعويض قدره 24 مليون دولار.

12:23

صدور القرار النهائي في قضية المغنية كاردي بي

بعد فترة طويلة في المحاكم، أصدرت هيئة محلفين في لوس أنجلوس حكماً نهائياً ببراءة المغنية الأميركية كاردي بي من تهمة الاعتداء والضرب التي رفعتها ضدها حارسة أمن سابقة تدعى إيماني إليس، والتي طالبت بتعويض قدره 24 مليون دولار.

مذيعة تتجاهل وعكة علي كاكولي على الهواء.. وتثير غضب المتابعين
12:26
نادين الراسي تردّ بسخرية على وئام وهاب!
12:26
صدور القرار النهائي في قضية المغنية كاردي بي
12:23
وفاة القاص والاديب السعودي جبير المليحان بعد معاناة مع المرض
12:21

