ما حقيقة تعيين عدنان أبو الشامات عميداً للمعهد العالي للفنون المسرحية؟

تداولت مواقع فنية وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي أنباءً عن تعيين الممثل السوري عدنان عميداً للمعهد العالي للفنون المسرحية في ، خلفاً للفنان غطفان غنوم الذي كُلّف قبل أيام بتسيير أعمال العمادة، وسط جدل واعتراضات من بعض الأساتذة والمحاضرين في المعهد.

وسارع عدنان أبو الشامات إلى نفي تلك الأنباء والأخبار، عبر منشور على صفحته الرسمية في فيس بوك، قال فيه: "شكراً لكل الذين باركوا لي.. ولكل الذين استنكروا الخبر، تطمنوا، حتى لو عُرض علي المنصب فعلاً لما كنت قبلت".

وأضاف: "ما كنت قبلت لأن في قامات كبيرة وأساتذة كبار وكثيرين من الأكفاء والقادرين على التصدي لهذا المنصب المهم أفضل مني بكثير".