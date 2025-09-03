وفاة القاص والاديب السعودي جبير المليحان بعد معاناة مع المرض

وقد توّفي المليحان بعد معاناة مع المرض، حيث أصيب قبل أسابيع بجلطة دماغية، تركت أثراً بالغاً على قواه الجسديّة، وقدراته الحركية. ورحل تاركاً خلفه تراثاً ثقافياً وأدبياً وإنسانياً زاخراً بالمعنى. فقد كان أيقونة من المثابرة والنشاط في خدمة الأدب والثقافة.