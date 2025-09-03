وفاة القاص والاديب السعودي جبير المليحان بعد معاناة مع المرض

وقد توّفي المليحان بعد معاناة مع المرض، حيث أصيب قبل أسابيع بجلطة دماغية، تركت أثراً بالغاً على قواه الجسديّة، وقدراته الحركية. ورحل تاركاً خلفه تراثاً ثقافياً وأدبياً وإنسانياً زاخراً بالمعنى. فقد كان أيقونة من المثابرة والنشاط في خدمة الأدب والثقافة.
أثار الفنان الكويتي علي كاكولي قلق جمهوره، بعد تعرّضه لوعكة صحية مفاجئة أثناء مقابلة تلفزيونية، حيث شعر بدوار وتعب واضح في منتصف الحوار، في وقت واصلت فيه المذيعة طرح الأسئلة بنبرة مازحة.
أثارت الممثلة اللبنانية نادين الراسي جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ردّها المباشر على التصريح الذي أطلقه الوزير السابق وئام وهاب عبر منصة "إكس"، والذي دعا فيه اللبنانيين إلى "شدّ الأحزمة" تحسباً لمرحلة صعبة قال إنها ستطلّ في الأسابيع المقبلة.
بعد فترة طويلة في المحاكم، أصدرت هيئة محلفين في لوس أنجلوس حكماً نهائياً ببراءة المغنية الأميركية كاردي بي من تهمة الاعتداء والضرب التي رفعتها ضدها حارسة أمن سابقة تدعى إيماني إليس، والتي طالبت بتعويض قدره 24 مليون دولار.