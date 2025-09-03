صدور القرار النهائي في قضية المغنية كاردي بي

وأكدت هيئة المحلفين في حكمها أن الحارسة إليس زعمت أن الحادثة وقعت في فبراير 2018 خارج عيادة طبية في ، وادّعت أن الأميركية اعتدت عليها جسدياً وبصقت عليها ووجهت إليها شتائم عنصرية، ولكن لم يتم تثبيت كل هذه الادعاءات، وأن غير ملزمة بدفع أي تعويض لها.

وعقب صدور الحكم، قالت للصحفيين خارج إنها لم تعتدِ على الحارسة لا بالضرب ولا بالكلام، مشددة على أنها ستلجأ مستقبلًا إلى رفع دعاوى مضادة ضد أي قضايا "تافهة" تُرفع ضدها.

كما دعت معجبيها عبر إلى ترك إليس وعائلتها وشأنهم، مؤكدة رغبتها في "تجاوز الأمر" بشكل نهائي والتخلص من هذه القصة.



وكانت المغنية بي قد أثارت وتفاعلا واسعا على مواقع التواصل بسبب تصريحاتها وردها على محامي الحارسة وطريقتها في التعامل مع الأسئاة، إضافة الى تعبيرات وجهها الطريفة وضحكاتها العفوية داخل قاعة المحكمة.