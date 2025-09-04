إطلالة صفاء سلطان بالكوفية الفلسطينية تشعل التفاعل

وأرفقت سلطان الفيديو بعبارة قصيرة ومعبّرة كتبت فيها: "فلسطينية وأفتخر"، لتؤكد مجدداً ارتباطها بهويتها وانتمائها، في خطوة اعتبرها الجمهور لفتة فنية ووطنية في آن واحد.
إطلالة سلطان لاقت إشادة كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبّروا عن إعجابهم بمزجها بين الفن والرمزية الوطنية، معتبرين أنها وجّهت رسالة دعم واضحة للشعب الفلسطيني من خلال أسلوبها الخاص.
ودّع عالم الأزياء العالمي واحدًا من أعمدته الكبار، حيث أعلنت دار الأزياء الإيطالية عن وفاة المصمم الأسطوري جورجيو أرماني عن عمر ناهز 91 عامًا، في منزله بمدينة ميلانو الإيطالية، بعد معاناة مع المرض.
هنأ نجل الفنانة الكويتية مرام البلوشي، والدته، بمناسبة زواجها من خلال باقة ورد اهداها لها وارفقها برسالة مؤثرة.
اعترفت الأميركية جاسفين سانغا، الملقبة بـ"ملكة الكيتامين"، بمسؤوليتها عن تزويد الممثل ماثيو بيري بجرعات مخدر أدت إلى وفاته في أكتوبر/تشرين الأول 2023.