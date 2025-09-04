إطلالة صفاء سلطان بالكوفية الفلسطينية تشعل التفاعل

وأرفقت الفيديو بعبارة قصيرة ومعبّرة كتبت فيها: "فلسطينية وأفتخر"، لتؤكد مجدداً ارتباطها بهويتها وانتمائها، في خطوة اعتبرها الجمهور لفتة فنية ووطنية في آن واحد.

إطلالة سلطان لاقت إشادة كبيرة بين رواد ، الذين عبّروا عن إعجابهم بمزجها بين الفن والرمزية الوطنية، معتبرين أنها وجّهت رسالة دعم واضحة للشعب الفلسطيني من خلال أسلوبها الخاص.