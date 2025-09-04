الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
اعترافات عيد الميلاد.. نادين الراسي تتصالح مع ماضيها؟
اعترافات عيد الميلاد.. نادين الراسي تتصالح مع ماضيها؟
A-
A+

اعترافات عيد الميلاد.. نادين الراسي تتصالح مع ماضيها؟

فن

2025-09-04 | 03:54
اعترافات عيد الميلاد.. نادين الراسي تتصالح مع ماضيها؟
العودة الى الأعلى
Aljadeed
اعترافات عيد الميلاد.. نادين الراسي تتصالح مع ماضيها؟

إحتفلت الفنانة اللبنانية نادين الراسي بعيد ميلادها بين أفراد عائلتها وسط أجواء عفوية ودافئة. وخلال المناسبة، أدلت بتصريحات لافتة، إذ قالت: "أنا حققت كل أحلامي وكوابيسي"، مؤكدة أنها تعيش اليوم بسلام مع مسيرتها وتجاربها.

وأضافت: "فخورة بكل قراراتي، حتى الغلط منهن، لأن بوقتها كانوا صح".

كلمات الراسي عكست قناعة شخصية بأنها لا تنظر إلى ماضيها من زاوية الندم، بل من زاوية التعلّم من التجارب، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين متابعيها الذين اعتبروا تصريحها رسالة قوة وتقبّل للذات.

اقرأ ايضا في فن

وفاة مصمم الازياء الايطالي جورجيو آرماني عن عمر ناهز الـ 91 عاما
06:26

وفاة مصمم الازياء الايطالي جورجيو آرماني عن عمر ناهز الـ 91 عاما

ودّع عالم الأزياء العالمي واحدًا من أعمدته الكبار، حيث أعلنت دار الأزياء الإيطالية عن وفاة المصمم الأسطوري جورجيو أرماني عن عمر ناهز 91 عامًا، في منزله بمدينة ميلانو الإيطالية، بعد معاناة مع المرض.

06:26

وفاة مصمم الازياء الايطالي جورجيو آرماني عن عمر ناهز الـ 91 عاما

ودّع عالم الأزياء العالمي واحدًا من أعمدته الكبار، حيث أعلنت دار الأزياء الإيطالية عن وفاة المصمم الأسطوري جورجيو أرماني عن عمر ناهز 91 عامًا، في منزله بمدينة ميلانو الإيطالية، بعد معاناة مع المرض.

نجل مرام البلوشي يهنأها بمناسبة زواجها برسالة خاصة
06:23

نجل مرام البلوشي يهنأها بمناسبة زواجها برسالة خاصة

هنأ نجل الفنانة الكويتية مرام البلوشي، والدته، بمناسبة زواجها من خلال باقة ورد اهداها لها وارفقها برسالة مؤثرة.

06:23

نجل مرام البلوشي يهنأها بمناسبة زواجها برسالة خاصة

هنأ نجل الفنانة الكويتية مرام البلوشي، والدته، بمناسبة زواجها من خلال باقة ورد اهداها لها وارفقها برسالة مؤثرة.

اعتراف "ملكة الكيتامين" بتورطها في وفاة ماثيو بيري
06:18

اعتراف "ملكة الكيتامين" بتورطها في وفاة ماثيو بيري

اعترفت الأميركية جاسفين سانغا، الملقبة بـ"ملكة الكيتامين"، بمسؤوليتها عن تزويد الممثل ماثيو بيري بجرعات مخدر أدت إلى وفاته في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

06:18

اعتراف "ملكة الكيتامين" بتورطها في وفاة ماثيو بيري

اعترفت الأميركية جاسفين سانغا، الملقبة بـ"ملكة الكيتامين"، بمسؤوليتها عن تزويد الممثل ماثيو بيري بجرعات مخدر أدت إلى وفاته في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

اخترنا لك
وفاة مصمم الازياء الايطالي جورجيو آرماني عن عمر ناهز الـ 91 عاما
06:26
نجل مرام البلوشي يهنأها بمناسبة زواجها برسالة خاصة
06:23
اعتراف "ملكة الكيتامين" بتورطها في وفاة ماثيو بيري
06:18
السعدني يكشف معاناته بعد رحيل طليقته!
05:55

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025