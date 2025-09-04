اعترافات عيد الميلاد.. نادين الراسي تتصالح مع ماضيها؟

وأضافت: "فخورة بكل قراراتي، حتى الغلط منهن، لأن بوقتها كانوا صح".

كلمات عكست قناعة شخصية بأنها لا تنظر إلى ماضيها من زاوية الندم، بل من زاوية التعلّم من التجارب، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين متابعيها الذين اعتبروا تصريحها رسالة قوة وتقبّل للذات.