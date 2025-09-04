السعدني يكشف معاناته بعد رحيل طليقته!

وقال: "في الوقت دا كان معايا الولاد، واللطشة اللي حصلت فجأة دي كانت صعبة"، في إشارة إلى وقع الفقدان المفاجئ.

تأثير والده صلاح السعدني

لم يغفل السعدني الحديث عن والده الفنان الكبير صلاح السعدني، مؤكداً أن الدروس التي تلقاها منه شكّلت أساساً لشخصيته الفنية. وأشار إلى أحد المشاهد التي أبكته وأثرت فيه عميقاً، معتبراً أن هذه اللحظات انعكست على اختياراته في التمثيل وأسلوبه في تجسيد الأدوار.

نجاح "لام شمسية"

فنياً، عبّر السعدني عن سعادته البالغة بالنجاح الذي حققه مسلسل لام شمسية، قائلاً: "مكناش متوقعين رد الفعل للدرجة دي، ولكننا ممتنين ومبسوطين جدًا أننا حسينا أننا عملنا عمل مؤثر فعلًا في المجتمع". هذا النجاح اعتبره السعدني تتويجاً لجهود فريق العمل ورسالة تؤكد قيمة الدراما في إثارة المجتمعي.

مصارحة وإنسانية

الظهور الأخير للسعدني حمل مزيجاً بين الاعترافات الإنسانية والحديث عن النجاحات الفنية، ما عكس صورة فنان مع نفسه ومع جمهوره، وكرّس مكانته كأحد أبرز وجوه الدراما المعاصرة.