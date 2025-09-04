اعتراف "ملكة الكيتامين" بتورطها في وفاة ماثيو بيري

اعترفت الأميركية جاسفين سانغا، الملقبة بـ"ملكة الكيتامين"، بمسؤوليتها عن تزويد الممثل بجرعات مخدر أدت إلى وفاته في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

مثلت جاسفين سانغا، البالغة من العمر 42 عامًا، أمام محكمة فدرالية في ، حيث أقرت بخمس تهم جنائية، شملت إدارة مخزن مخدرات في شقتها الفاخرة وبيع عشرات القوارير من الكيتامين لمتعاطين آخرين، بينهم ضحية فارقت الحياة عام 2019.

وقد تواجه سانغا عقوبة تصل إلى 65 عامًا في السجن، وغرامة قدرها 2.5 مليون ، غير أن الحكم المتوقع قد يكون أخف. وحددت المحكمة جلسة النطق بالحكم في 10 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

القضية طالت خمسة متهمين آخرين، من بينهم أطباء ومساعد الشخصي، ممن اعترفوا كذلك بتورطهم في توفير المخدرات. وأكدت التحقيقات أن بيري، نجم مسلسل ، تلقى ثلاث حقن من الكيتامين يوم وفاته، قبل أن يُعثر عليه غارقًا في الجاكوزي بمنزله في لوس أنجلوس.

محامي سانغا، مارك جيراغوس، أوضح أن موكلته "تشعر بالذنب منذ البداية" وأنها قررت تحمّل المسؤولية، مؤكدًا أن فريق الدفاع سيقدم أدلة مخففة خلال جلسة النطق بالحكم لتوضيح مستويات المسؤولية في هذه القضية.