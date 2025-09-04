الأخبار
وفاة مصمم الازياء الايطالي جورجيو آرماني عن عمر ناهز الـ 91 عاما
وفاة مصمم الازياء الايطالي جورجيو آرماني عن عمر ناهز الـ 91 عاما
وفاة مصمم الازياء الايطالي جورجيو آرماني عن عمر ناهز الـ 91 عاما

فن

2025-09-04 | 06:26
وفاة مصمم الازياء الايطالي جورجيو آرماني عن عمر ناهز الـ 91 عاما
وفاة مصمم الازياء الايطالي جورجيو آرماني عن عمر ناهز الـ 91 عاما

ودّع عالم الأزياء العالمي واحدًا من أعمدته الكبار، حيث أعلنت دار الأزياء الإيطالية عن وفاة المصمم الأسطوري جورجيو أرماني عن عمر ناهز 91 عامًا، في منزله بمدينة ميلانو الإيطالية، بعد معاناة مع المرض.

ويُعد أرماني، الذي أسّس علامته التجارية الشهيرة عام 1975، واحدًا من أبرز المصممين الذين أعادوا تعريف الأناقة العصرية، من خلال تصميماته البسيطة الراقية التي جمعت بين الفخامة والعملية. وقد ارتبط اسمه عالميًا بالبدلات الرجالية المميزة والقطع الكلاسيكية التي أصبحت رمزًا للأناقة في هوليوود والعواصم الكبرى.

غيابه عن أسبوع الموضة الرجالية في يونيو الماضي كان أول مؤشر على تدهور حالته الصحية، إذ لم يسبق له أن تغيب عن عروضه منذ تأسيس الدار. ورغم ذلك، ظلّ يشرف بنفسه على تفاصيل مجموعاته الأخيرة حتى أيامه الأخيرة، وهو ما عزّز صورته كـ"ملك التفاصيل" في صناعة الموضة.

أُطلق على أرماني لقب "Re Giorgio" (الملك جورجيو) في إيطاليا، تقديرًا لهيمنته على عالم الأزياء لعقود طويلة، حيث بلغت إيرادات شركته أكثر من 2.3 مليار يورو سنويًا، وتوسّعت لتشمل العطور والفنادق الفاخرة والديكور.

من المقرر أن يُفتح بيت عزاء عام في ميلانو يومي السبت والأحد، على أن تُقام جنازة خاصة بحضور العائلة والمقرّبين.

رحيل أرماني يُعد خسارة كبرى لعالم الموضة، لكن إرثه سيبقى حاضرًا في كل تفصيلة أنيقة ألهمت أجيالًا متعاقبة.

