وفاة مصمم الازياء الايطالي جورجيو آرماني عن عمر ناهز الـ 91 عاما

ويُعد أرماني، الذي أسّس علامته التجارية الشهيرة عام 1975، واحدًا من أبرز المصممين الذين أعادوا تعريف الأناقة العصرية، من خلال تصميماته البسيطة الراقية التي جمعت بين الفخامة والعملية. وقد ارتبط اسمه عالميًا بالبدلات الرجالية المميزة والقطع الكلاسيكية التي أصبحت رمزًا للأناقة في والعواصم الكبرى.

غيابه عن أسبوع الموضة الرجالية في الماضي كان أول مؤشر على تدهور حالته الصحية، إذ لم يسبق له أن تغيب عن عروضه منذ تأسيس . ورغم ذلك، ظلّ يشرف بنفسه على تفاصيل مجموعاته حتى أيامه الأخيرة، وهو ما عزّز صورته كـ"ملك التفاصيل" في صناعة الموضة.

أُطلق على أرماني لقب "Re Giorgio" (الملك جورجيو) في ، تقديرًا لهيمنته على عالم الأزياء لعقود طويلة، حيث بلغت إيرادات شركته أكثر من 2.3 مليار سنويًا، وتوسّعت لتشمل العطور والفنادق الفاخرة والديكور.

من المقرر أن يُفتح بيت عزاء عام في السبت والأحد، على أن تُقام جنازة خاصة بحضور العائلة والمقرّبين.

رحيل أرماني يُعد خسارة كبرى لعالم الموضة، لكن إرثه سيبقى حاضرًا في كل تفصيلة أنيقة ألهمت أجيالًا متعاقبة.