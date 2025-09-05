كيت ميدلتون تخطف الأضواء بلون شعر جديد

الظهور الرسمي الأول جاء خلال مشاركتها مع الأمير وليام في افتتاح مشروع لتجديد الحدائق، وهو النشاط العلني الأول لهما بعد الاستراحة الصيفية.

كيت اختارت إطلالة بسيطة وأنيقة ببليزر رمادي مع قميص أبيض وبنطال ، تاركة شعرها الأشقر منسدلاً، بينما التزم وليام بالأسلوب الكلاسيكي ببدلة داكنة وقميص أزرق.

هذا التغيير لم يكن مفاجئاً تماماً، إذ بدأت ملامحه بالظهور منذ يوليو خلال بطولة ويمبلدون، وتأكد أكثر في عند مشاركتها في قداس قرب قلعة بالمورال. خبراء التجميل أرجعوا الأمر جزئياً إلى تأثير والبحر خلال عطلتها في ، حيث ساهمت الطبيعة في تفتيح خصلاتها قبل أن تُضاف لمسات احترافية عبر صالون التجميل.

خبيرة تصفيف الشعر غادسدون أوضحت أن اللون الجديد يمنح إشراقة طبيعية ويُسهّل العناية بالشعر مقارنة بالدرجات الداكنة، إضافةً إلى أنه يُخفف من بروز الشعر . أما خبيرة التجميل جنيفر كوراب فاعتبرت أن المزج بين البني والأشقر من أبرز صيحات الموسم، مؤكدة أن كيت نجحت في الدمج بين الأناقة الملكية والحداثة العصرية، لتثبت مجدداً مكانتها كأيقونة للموضة.

الأوضح من هذا الظهور هي أن كيت ميدلتون تعرف كيف تحافظ على صورتها المتجددة، موازنةً بين الكلاسيكية الملكية وروح العصر، لتبقى في صدارة الاهتمام الإعلامي والجماهيري.