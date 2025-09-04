نجل مرام البلوشي يهنأها بمناسبة زواجها برسالة خاصة

وكتب "علي" نجل مرام البلوشي: "مبروك يما حبيتي، أحبك وايد"، لترد عليه الفنانة الكويتية برسالة كتبت فيها: "أحلى من يبارك لي يا روح روح أمك وسندها، عساني ما انحرم منك وأشوفك بأعلى المراتب، وفديت هالخط الحلو يا علي"، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع، متمنيين لها السعادة والمزيد من الحب.
ويأتي هذا الخبر السعيد بعد أشهر من إعلان مرام انفصالها عن زوجها السابق حسين الصالح وذلك في مايو الماضي، بعد علاقة زوجية امتدت لأكثر من عقدين أنجبت خلالها ثلاثة أبناء.
ودّع عالم الأزياء العالمي واحدًا من أعمدته الكبار، حيث أعلنت دار الأزياء الإيطالية عن وفاة المصمم الأسطوري جورجيو أرماني عن عمر ناهز 91 عامًا، في منزله بمدينة ميلانو الإيطالية، بعد معاناة مع المرض.
اعترفت الأميركية جاسفين سانغا، الملقبة بـ"ملكة الكيتامين"، بمسؤوليتها عن تزويد الممثل ماثيو بيري بجرعات مخدر أدت إلى وفاته في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
في إطلالة مليئة بالمصارحة، تحدّث الفنان المصري أحمد السعدني عن محطات مؤثرة في حياته خلال استضافته في برنامج ABtalks مع الإعلامي الإماراتي أنس بوخش. السعدني كشف عن المرحلة القاسية التي مر بها عقب وفاة طليقته أمل سليمان، مشيراً إلى حجم المسؤولية الكبيرة التي وجد نفسه أمامها تجاه أولاده.