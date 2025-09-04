نجل مرام البلوشي يهنأها بمناسبة زواجها برسالة خاصة

وكتب "علي" نجل : " يما حبيتي، أحبك وايد"، لترد عليه الفنانة برسالة كتبت فيها: "أحلى من يبارك لي يا روح روح أمك وسندها، عساني ما انحرم منك وأشوفك بأعلى المراتب، وفديت هالخط الحلو يا علي"، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع، متمنيين لها السعادة والمزيد من الحب.

ويأتي هذا الخبر بعد أشهر من إعلان مرام انفصالها عن زوجها السابق الصالح وذلك في الماضي، بعد علاقة زوجية امتدت لأكثر من عقدين أنجبت خلالها ثلاثة أبناء.