داليدا خليل تحتفل بتوديع العزوبية قبل زفافها

وقد تداول رواد صوراً وفيديوهات من الحفل، ظهرت فيها داليدا بطرحة العروس البيضاء وإطلالة بسيطة عكست حماسها الكبير لخطوتها الجديدة نحو الزواج.

العريس هو رجل الأعمال اللبناني نيكولا زعتر، المقيم في دبي، حيث يعيش حالياً. وتشير المعلومات إلى أن التحضيرات لحفل الزفاف دخلت مراحلها ، بعدما بدأ الزوجان بتوزيع الدعوات الرسمية على المدعوين، وسط ترقّب كبير من الجمهور والإعلام.

ورغم انشغالها بالتحضيرات الشخصية، لم تتوقف داليدا عن نشاطها الفني. فهي تواصل مسيرتها من دبي عبر تقديم عروض استعراضية وغنائية حيّة دمجت فيها بين المسرح والغناء، لتمنح نفسها مساحة للتعبير عن مواهبها بعيداً عن إطار الدراما التقليدية.

على صعيد الأعمال الغنائية، طرحت خليل مؤخراً أغنية “عيب عليك” من كلمات أريج ضو وألحان أيمن قميحة، وأخرج الكليب كل من سيرج مجدلاني وآندي خولي. الأغنية لاقت تفاعلاً لافتاً عبر المنصات الرقمية، مؤكدة نجاحها كمغنية إلى جانب حضورها المعروف كممثلة.

يُذكر أن داليدا خليل، المولودة في 16 فبراير 1988 في ، بدأت مشوارها الفني عام 2007، وسرعان ما حجزت لنفسها مكانة بارزة عبر أعمال تلفزيونية ناجحة مثل “ وكذّابة”، “ الليل”، و“Serr”. وقد تُوّجت عام 2012 بجائزة الموريكس دور كأفضل ممثلة صاعدة، لتصبح إحدى أبرز نجمات الدراما اللبنانية وصاحبة حضور متنوّع بين التمثيل والغناء والاستعراض.