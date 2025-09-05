لطيفة تحيي أربعين زياد الرحباني برسالة مؤثرة

لطيفة أرفقت الفيديو برسالة مؤثرة عبّرت فيها عن عمق خسارتها الشخصية والفنية بغياب الرحباني، وكتبت: "الدنيا والفن معاك حاجة، وبعد ما غبت بقت حاجة تانية.. غيابك خسارة كبيرة لينا كبشر وكفنانين وكوطن فعلًا.. الله يصبرنا على فراقك، ولكن هذا قضاء الله وقدره وما بيدنا شي نعمله".
وأضافت في كلماتها: "الله يرحمك، هتفضل عايش في حياتنا ووجداننا وحاضرنا ومستقبلنا.. الله يرحمك زياد.. أربعين يوم على غيابك يا زياد".
رسالة لطيفة حملت الكثير من الحنين والحزن على أحد أبرز رموز الموسيقى العربية المعاصرة، الذي ترك بصمة لا تُمحى في الأغنية والمسرح والفكر، ولا يزال إرثه الفني يحافظ على حضوره في وجدان جمهوره ومحبيه رغم الغياب.
أثار تكريم الممثلة السورية القديرة منى واصف في جامعة دمشق، بعد أن مُنحت لقب "سفيرة السلام في العالم" من قبل ما يُعرف بـ"المنظمة العالمية لحقوق الإنسان"، جدلاً واسعاً بعدما تبيّن لاحقاً أن الجهة المانحة لا تمتلك أي صفة رسمية ولا ترتبط بالأمم المتحدة، خلافاً لما رُوّج في وسائل الإعلام.
شهدت قلعة دمشق إطلاق "صندوق التنمية السوري" في حدث وُصف بالمفصلي لمسار البلاد، لكن اللحظة التي خطفت الأنظار لم تكن في الإعلان بحد ذاته، بل في دموع الرئيس أحمد الشرع.
عايدت جوي نجم زوجها، عاصي زياد الرحباني، في عيد ميلاده الـ41 برسالة مؤثرة نشرتها عبر حسابها على إنستغرام مرفقة بصور عائلية.