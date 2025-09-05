لطيفة تحيي أربعين زياد الرحباني برسالة مؤثرة

لطيفة أرفقت الفيديو برسالة مؤثرة عبّرت فيها عن عمق خسارتها الشخصية والفنية بغياب الرحباني، وكتبت: " والفن معاك حاجة، وبعد ما غبت بقت حاجة تانية.. غيابك خسارة كبيرة كبشر وكفنانين وكوطن فعلًا.. يصبرنا على فراقك، ولكن هذا قضاء الله وقدره وما بيدنا شي نعمله".

وأضافت في كلماتها: "الله يرحمك، هتفضل عايش في حياتنا ووجداننا وحاضرنا ومستقبلنا.. الله يرحمك زياد.. أربعين يوم على غيابك يا زياد".

رسالة لطيفة حملت الكثير من الحنين والحزن على أحد أبرز رموز الموسيقى المعاصرة، الذي ترك بصمة لا تُمحى في الأغنية والمسرح والفكر، ولا يزال إرثه الفني يحافظ على حضوره في وجدان جمهوره ومحبيه رغم الغياب.