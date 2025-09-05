أدهم نابلسي يؤدي صلاتي المغرب والعشاء وسط تفاعل واسع

هذا الحضور اعتبره كثيرون تأكيداً جديداً على صدق نابلسي في خياره الروحي، بعدما أعلن في نهاية عام 2021 اعتزاله الغناء بشكل نهائي بدافع ديني، وأقدم على حذف أعماله الغنائية من قناته الرسمية، مكتفياً لاحقاً بتلاوة القرآن وقيادة الصلاة في عدد من مساجد .

الصفحة الرسمية لمعرض الدولي وصفت مشاركة نابلسي في فعاليات الثانية والستين بـ"المميزة"، معتبرة أن حضوره أضفى على الأجواء طابعاً روحانياً استثنائياً، ليشكّل محطة لافتة في إطار الفعاليات الثقافية والاجتماعية التي يقدّمها المعرض هذا العام.

عودة نابلسي إلى الواجهة، ولو من النشاط الديني، أعادت بين محبيه حول قراره المفاجئ بالابتعاد عن الفن، بين من يرى فيه خسارة كبيرة للساحة الغنائية ، ومن يعتبر خطوته انسجاماً صادقاً مع قناعاته وخياراته الشخصية.