رسالة مباشرة من حسام حبيب إلى هيفاء وهبي

أثار تكريم الممثلة السورية القديرة منى واصف في جامعة دمشق، بعد أن مُنحت لقب "سفيرة السلام في العالم" من قبل ما يُعرف بـ"المنظمة العالمية لحقوق الإنسان"، جدلاً واسعاً بعدما تبيّن لاحقاً أن الجهة المانحة لا تمتلك أي صفة رسمية ولا ترتبط بالأمم المتحدة، خلافاً لما رُوّج في وسائل الإعلام.



