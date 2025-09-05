عاجل
معلومات الجديد: الصيغة المرجحة منذ ليل أمس أنه بحال انسحاب الوزراء الشيعة ستنتهي الجلسة بأخذ العلم بخطة الجيش والاتفاق على متابعة مناقشتها دون اقرارها
معلومات الجديد: الصيغة المرجحة منذ ليل أمس أنه بحال انسحاب الوزراء الشيعة ستنتهي الجلسة بأخذ العلم بخطة الجيش والاتفاق على متابعة مناقشتها دون اقرارها
معلومات الجديد: انسحاب الوزير فادي مكي جاء بناءً على اتفاق مسبق بينه وبين الثنائي
معلومات الجديد: انسحاب الوزير فادي مكي جاء بناءً على اتفاق مسبق بينه وبين الثنائي
مراسلة الجديد: انسحاب الوزير فادي مكي أيضاً من جلسة مجلس الوزراء
مراسلة الجديد: انسحاب الوزير فادي مكي أيضاً من جلسة مجلس الوزراء
انسحاب وزراء الثنائي الشيعي الأربعة من جلسة مجلس الوزراء
انسحاب وزراء الثنائي الشيعي الأربعة من جلسة مجلس الوزراء
رسالة مباشرة من حسام حبيب إلى هيفاء وهبي
رسالة مباشرة من حسام حبيب إلى هيفاء وهبي
رسالة مباشرة من حسام حبيب إلى هيفاء وهبي

فن

2025-09-05 | 04:31
رسالة مباشرة من حسام حبيب إلى هيفاء وهبي
رسالة مباشرة من حسام حبيب إلى هيفاء وهبي

وجّه الفنان المصري حسام حبيب رسالة تهنئة إلى النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بعد طرح أغنيتها الجديدة "توأم روحي"، التي حققت انتشاراً واسعاً منذ صدورها قبل أيام.

ونشر حبيب عبر خاصية القصص المصورة على حسابه في "إنستغرام" منشوراً كتب فيه: "هيفاء وهبي + أغنية جديدة = قلب يطير فرح، مبروك على توأم روحي"، معبّراً عن إعجابه بالعمل الجديد وتمنياته لها بمزيد من النجاح والتألق.

"سفيرة السلام" بلا صفة أممية.. حقيقة تكريم منى واصف في جامعة دمشق
07:11

"سفيرة السلام" بلا صفة أممية.. حقيقة تكريم منى واصف في جامعة دمشق

أثار تكريم الممثلة السورية القديرة منى واصف في جامعة دمشق، بعد أن مُنحت لقب "سفيرة السلام في العالم" من قبل ما يُعرف بـ"المنظمة العالمية لحقوق الإنسان"، جدلاً واسعاً بعدما تبيّن لاحقاً أن الجهة المانحة لا تمتلك أي صفة رسمية ولا ترتبط بالأمم المتحدة، خلافاً لما رُوّج في وسائل الإعلام.

07:11

"سفيرة السلام" بلا صفة أممية.. حقيقة تكريم منى واصف في جامعة دمشق

أثار تكريم الممثلة السورية القديرة منى واصف في جامعة دمشق، بعد أن مُنحت لقب "سفيرة السلام في العالم" من قبل ما يُعرف بـ"المنظمة العالمية لحقوق الإنسان"، جدلاً واسعاً بعدما تبيّن لاحقاً أن الجهة المانحة لا تمتلك أي صفة رسمية ولا ترتبط بالأمم المتحدة، خلافاً لما رُوّج في وسائل الإعلام.

دموع أحمد الشرع تهز قلعة دمشق.. والسبب صادم
05:21

دموع أحمد الشرع تهز قلعة دمشق.. والسبب صادم

شهدت قلعة دمشق إطلاق "صندوق التنمية السوري" في حدث وُصف بالمفصلي لمسار البلاد، لكن اللحظة التي خطفت الأنظار لم تكن في الإعلان بحد ذاته، بل في دموع الرئيس أحمد الشرع.

05:21

دموع أحمد الشرع تهز قلعة دمشق.. والسبب صادم

شهدت قلعة دمشق إطلاق "صندوق التنمية السوري" في حدث وُصف بالمفصلي لمسار البلاد، لكن اللحظة التي خطفت الأنظار لم تكن في الإعلان بحد ذاته، بل في دموع الرئيس أحمد الشرع.

جوي نجم تحتفل بعيد ميلاد عاصي زياد الرحباني الـ41 برسالة حب مؤثرة
04:48

جوي نجم تحتفل بعيد ميلاد عاصي زياد الرحباني الـ41 برسالة حب مؤثرة

عايدت جوي نجم زوجها، عاصي زياد الرحباني، في عيد ميلاده الـ41 برسالة مؤثرة نشرتها عبر حسابها على إنستغرام مرفقة بصور عائلية.

04:48

جوي نجم تحتفل بعيد ميلاد عاصي زياد الرحباني الـ41 برسالة حب مؤثرة

عايدت جوي نجم زوجها، عاصي زياد الرحباني، في عيد ميلاده الـ41 برسالة مؤثرة نشرتها عبر حسابها على إنستغرام مرفقة بصور عائلية.

