رسالة مباشرة من حسام حبيب إلى هيفاء وهبي

ونشر حبيب عبر خاصية القصص المصورة على حسابه في "إنستغرام" منشوراً كتب فيه: "هيفاء وهبي + أغنية جديدة = قلب يطير فرح، مبروك على توأم روحي"، معبّراً عن إعجابه بالعمل الجديد وتمنياته لها بمزيد من النجاح والتألق.
أثار تكريم الممثلة السورية القديرة منى واصف في جامعة دمشق، بعد أن مُنحت لقب "سفيرة السلام في العالم" من قبل ما يُعرف بـ"المنظمة العالمية لحقوق الإنسان"، جدلاً واسعاً بعدما تبيّن لاحقاً أن الجهة المانحة لا تمتلك أي صفة رسمية ولا ترتبط بالأمم المتحدة، خلافاً لما رُوّج في وسائل الإعلام.
شهدت قلعة دمشق إطلاق "صندوق التنمية السوري" في حدث وُصف بالمفصلي لمسار البلاد، لكن اللحظة التي خطفت الأنظار لم تكن في الإعلان بحد ذاته، بل في دموع الرئيس أحمد الشرع.
عايدت جوي نجم زوجها، عاصي زياد الرحباني، في عيد ميلاده الـ41 برسالة مؤثرة نشرتها عبر حسابها على إنستغرام مرفقة بصور عائلية.