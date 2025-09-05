جوي نجم تحتفل بعيد ميلاد عاصي زياد الرحباني الـ41 برسالة حب مؤثرة

وكتبت نجم: "عيد ميلاد سعيد يا حبيبي، من قلبي ومن قلوب نجمينا الصغيرين، نرسل إليك اليوم بحرًا من الحب. أنت النور الذي يهدينا، والدفء الذي يبقي منزلنا حيًا، والقوة التي تجمعنا جميعًا". وأضافت في رسالتها: "مع كل عام يمرّ، نرى كيف تتألق روحك بجمالها، في حبك وحمايتك وإلهامك لنا. يحمل أبناؤنا ضحكتك في قلوبهم، وحكمتك في عقولهم، وشجاعتك في خطواتهم". وتابعت: "هذا الفصل الجديد ليس مجرد عام آخر؛ إنه احتفال بالرجل الذي أنت عليه. عسى أن يكون عامك الـ41 مليئًا بالسلام والفرح والأحلام التي تتكشف. اعلم أنك بطلنا، وبركتنا الأبدية. نحبك بلا حدود. زوجتك وولداك". الرسالة عكست أجواء عائلية دافئة، وأظهرت مكانة عاصي زياد الرحباني كزوج وأب حاضر في تفاصيل الحياة اليومية، حيث لم تقتصر التهنئة على الاحتفال بعيد ميلاده، بل حملت أيضاً إشادة بدوره كدعامة أساسية في حياة أسرته. View this post on Instagram A post shared by Joy Najm 💭 Parenting Coach • Art Therapist • Sound Healer (@calamusbyjoynajm)