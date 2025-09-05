دموع أحمد الشرع تهز قلعة دمشق.. والسبب صادم

فقد تأثر بشكل واضح عندما صعد الطفل محمود إلى المنصة، وأعلن أمام الحضور تبرعه بمصروفه الشخصي دعماً للصندوق. لم يتمالك نفسه وذرف الدموع، واصفاً المبادرة بأنها "تجسيد حي لتضحيات السوريين الصغار والكبار من أجل إعادة بناء ".

الطفل محمود، الملقّب بـ"الطفل المعجزة"، فقد منزله في حلب وظل عالقاً تحت الركام لأكثر من 16 ساعة قبل إنقاذه، ليعود بلفتة رمزية تُذكّر بآلام الحرب وآمال . هذه اللحظة الوجدانية غطّت على الطابع الرسمي للحدث، وجعلت من إطلاق الصندوق محطة استثنائية حملت أبعاداً إنسانية وشعبية فاقت السياسة والاقتصاد.

هل ترغب أن أصيغها بصيغة عاطفية أقوى تصلح للتقرير التلفزيوني (تشد المشاهد منذ البداية)، أم تبقى بصيغة خبر مكتوب محايد؟