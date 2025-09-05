الأخبار
"سفيرة السلام" بلا صفة أممية.. حقيقة تكريم منى واصف في جامعة دمشق
"سفيرة السلام" بلا صفة أممية.. حقيقة تكريم منى واصف في جامعة دمشق
A-
A+

"سفيرة السلام" بلا صفة أممية.. حقيقة تكريم منى واصف في جامعة دمشق

فن

2025-09-05 | 07:11
"سفيرة السلام" بلا صفة أممية.. حقيقة تكريم منى واصف في جامعة دمشق
"سفيرة السلام" بلا صفة أممية.. حقيقة تكريم منى واصف في جامعة دمشق

أثار تكريم الممثلة السورية القديرة منى واصف في جامعة دمشق، بعد أن مُنحت لقب "سفيرة السلام في العالم" من قبل ما يُعرف بـ"المنظمة العالمية لحقوق الإنسان"، جدلاً واسعاً بعدما تبيّن لاحقاً أن الجهة المانحة لا تمتلك أي صفة رسمية ولا ترتبط بالأمم المتحدة، خلافاً لما رُوّج في وسائل الإعلام.

الفعالية التي حملت عنوان "سوريا الأمل" مطلع أيلول/سبتمبر، شهدت حضوراً رسمياً تقدّمته وزيرة الشؤون الاجتماعية هند قبوات، التي بدت متأثرة وهي تكرم واصف في مشهد وثقته الكاميرات وانتشر سريعاً عبر المنابر الإعلامية. إلا أن تغطيات عديدة قدمت الحدث بوصفه اعترافاً أممياً بمسيرة الفنانة، مستخدمة عبارات مثل "سفيرة السلام لدى الأمم المتحدة"، ما عزز لدى الجمهور انطباعاً بصفة دولية رسمية للتكريم.

لكن منصة "تأكد" المختصة بالتحقق الإعلامي كشفت أن المنظمة المانحة ليست مدرجة ضمن سجلات المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (إيكوسوك)، ولا ضمن أي من قواعد بيانات المنظمات غير الحكومية المعتمدة، كما أنها غائبة عن منصات التوثيق الحقوقي الدولية مثل "NGO مونيتور". المتحدثة باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في سوريا أكدت بدورها أن المكتب وكذلك "يونيسف" لا يعملان مع هذه الجهة ولا يعترفان بها.

التحقيقات الإعلامية أشارت إلى أن الشخصية المحورية وراء المنظمة هو اللبناني علي عقيل خليل، الذي يقدم نفسه بصفة "السفير". خليل سبق أن واجه اتهامات بالاحتيال والتزوير وانتحال الصفة، وكشفت قناة "الجديد" في تحقيق استقصائي أن نشاطه اعتمد على وثائق مزيفة وألقاب دبلوماسية وهمية مثل "جواز السفر العالمي" الصادر عن منظمة مثيرة للجدل تُعرف بـ"WSA"، وهي وثائق مصنفة رسمياً ضمن "الوثائق الخيالية" غير المعترف بها دولياً.

المحتوى المنشور عبر صفحات المنظمة أظهر أيضاً ارتباطاً دعائياً بالنظام السوري، عبر إبراز صور لبشار الأسد وزوجته، وتقديم المنظمة كمنبر تمجيدي أكثر من كونها مؤسسة حقوقية. هذه الوقائع تضع التكريم في خانة الفعاليات المحلية ذات الطابع الرمزي، بعيداً عن أي صفة أممية أو اعتراف دولي.

دموع أحمد الشرع تهز قلعة دمشق.. والسبب صادم
05:21

دموع أحمد الشرع تهز قلعة دمشق.. والسبب صادم

شهدت قلعة دمشق إطلاق "صندوق التنمية السوري" في حدث وُصف بالمفصلي لمسار البلاد، لكن اللحظة التي خطفت الأنظار لم تكن في الإعلان بحد ذاته، بل في دموع الرئيس أحمد الشرع.

05:21

دموع أحمد الشرع تهز قلعة دمشق.. والسبب صادم

شهدت قلعة دمشق إطلاق "صندوق التنمية السوري" في حدث وُصف بالمفصلي لمسار البلاد، لكن اللحظة التي خطفت الأنظار لم تكن في الإعلان بحد ذاته، بل في دموع الرئيس أحمد الشرع.

جوي نجم تحتفل بعيد ميلاد عاصي زياد الرحباني الـ41 برسالة حب مؤثرة
04:48

جوي نجم تحتفل بعيد ميلاد عاصي زياد الرحباني الـ41 برسالة حب مؤثرة

عايدت جوي نجم زوجها، عاصي زياد الرحباني، في عيد ميلاده الـ41 برسالة مؤثرة نشرتها عبر حسابها على إنستغرام مرفقة بصور عائلية.

04:48

جوي نجم تحتفل بعيد ميلاد عاصي زياد الرحباني الـ41 برسالة حب مؤثرة

عايدت جوي نجم زوجها، عاصي زياد الرحباني، في عيد ميلاده الـ41 برسالة مؤثرة نشرتها عبر حسابها على إنستغرام مرفقة بصور عائلية.

أدهم نابلسي يؤدي صلاتي المغرب والعشاء وسط تفاعل واسع
04:42

أدهم نابلسي يؤدي صلاتي المغرب والعشاء وسط تفاعل واسع

شهد معرض دمشق الدولي، يوم الخميس، ظهوراً نادراً للفنان المعتزل أدهم نابلسي، حيث أدى صلاتي المغرب والعشاء في ساحة الأعلام داخل المعرض، في مشهد لاقى تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.

04:42

أدهم نابلسي يؤدي صلاتي المغرب والعشاء وسط تفاعل واسع

شهد معرض دمشق الدولي، يوم الخميس، ظهوراً نادراً للفنان المعتزل أدهم نابلسي، حيث أدى صلاتي المغرب والعشاء في ساحة الأعلام داخل المعرض، في مشهد لاقى تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.

دموع أحمد الشرع تهز قلعة دمشق.. والسبب صادم
05:21
جوي نجم تحتفل بعيد ميلاد عاصي زياد الرحباني الـ41 برسالة حب مؤثرة
04:48
أدهم نابلسي يؤدي صلاتي المغرب والعشاء وسط تفاعل واسع
04:42
لطيفة تحيي أربعين زياد الرحباني برسالة مؤثرة
04:37

