أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان بعد صمت 10 سنوات

وجاء تصريح خلال مقابلة مع الإعلامية ، حيث قالت إن تجربة المرض كانت قاسية لكنها اختارت الصمت ومواجهة المحنة بعيدًا عن الأضواء. وأضافت أن الفن في بعض جوانبه "ينزع الإنسان"، في إشارة إلى الضغوط النفسية التي قد يعيشها الفنان وسط الأضواء والالتزامات.

وأشارت حجازي إلى ضرورة التركيز على الجوانب المضيئة في الدين، لافتة إلى أهمية التحدث عن معجزات وما يحمله من عدل ورحمة، بدلًا من اختزال الخطاب الديني في سياقات العنف والقتل.

إطلالة أعادت تسليط الضوء على مسيرتها الفنية والإنسانية، خصوصًا أنها كانت قد أثارت جدلًا واسعًا قبل سنوات عند قرارها الابتعاد عن الفن وارتداء الحجاب، ثم إعلانها لاحقًا العودة إلى الساحة بقرار جديد، ما جعلها دائمًا محط اهتمام جمهورها ومتابعي الوسط الفني.

هذه التصريحات تُعد من المرات النادرة التي تكشف فيها الفنانة عن تفاصيل شخصية مرتبطة بصحتها وتجربتها مع المرض، لتؤكد بذلك أن قصتها ليست مجرد مسار فني بل أيضًا حكاية صراع إنساني مع الألم والإيمان.