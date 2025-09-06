إطلالة مبهجة لـ أنغام تشعل تفاعل المتابعين

ويُعد هذا الظهور الثاني لإلهام شاهين في الساحل الشمالي مؤخرًا، بعد مشاركتها في حفل فرقة "كايروكي" الذي اختتم فعاليات مهرجان العلمين. ويأتي ذلك في وقت تستعيد فيه عافيتها عقب الأزمة الصحية التي تعرضت لها في الفترة الماضية.
كما لفتت الصور الانتباه إلى الحالة المبهجة التي بدت عليها أنغام، والتي ظهرت بكامل نشاطها وبابتسامة عكست تجاوزها لمرحلة التعب، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين الذين عبّروا عن سعادتهم برؤيتها في أجواء مليئة بالحيوية.
View this post on Instagram
A post shared by Elham Shahin إلهام شاهين (@elhamshahin1)
A post shared by Elham Shahin إلهام شاهين (@elhamshahin1)
أعلن الفنان المصري محمد عطية عبر حسابه على "فيسبوك" عزمه اتخاذ إجراءات قانونية بحق عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، متهمًا إياها بتحريف تصريحاته واقتطاعها من سياقها.
زار الفنان اللبناني ملحم زين وزيرة التربية والتعليم ريما كرامي يوم السبت 6 أيلول 2025 في مقر الوزارة ببيروت، حيث جرى البحث في واقع المدارس الرسمية والتحديات التي تعترضها، إلى جانب الخطط المطروحة لتعزيز التعليم الرسمي والنهوض به.
في أول إطلالة إعلامية لها بعد غياب دام عشر سنوات، وبعد قرارها خلع الحجاب مؤخرًا، كشفت الفنانة اللبنانية أمل حجازي عن إصابتها بمرض السرطان في فترة سابقة من حياتها، مؤكدة أنها لم تُفصح حينها عن الأمر، واستمرت في الغناء رغم معاناتها الصحية.