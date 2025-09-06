إطلالة مبهجة لـ أنغام تشعل تفاعل المتابعين

ويُعد هذا الظهور الثاني لإلهام في مؤخرًا، بعد مشاركتها في حفل فرقة "كايروكي" الذي اختتم فعاليات مهرجان . ويأتي ذلك في وقت تستعيد فيه عافيتها عقب الأزمة الصحية التي تعرضت لها في الفترة الماضية.

كما لفتت الصور الانتباه إلى الحالة المبهجة التي بدت عليها ، والتي ظهرت بكامل نشاطها وبابتسامة عكست تجاوزها لمرحلة التعب، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين الذين عبّروا عن سعادتهم برؤيتها في أجواء مليئة بالحيوية.