رنا ريشة ترد على شائعات غياب دعم زوجها

وأكدت في تصريح لموقع الفن أن هذه الأقاويل لا تعكس الحقيقة، مشيرة إلى أنها بالفعل حصلت على أكثر من بطولة في أعمال من إخراجه.

وقالت ريشة: "زوجي قدّم لي عدة بطولات سابقاً، ففي مسلسل البوابات السبعة كنت في بطولة مطلقة، وكذلك في مسلسل ليالي روكسي حصلت على البطولة". وأضافت أن منح الفرص المتنوعة لبقية الممثلين ضروري من أجل تنويع الشخصيات أمام المشاهد وإعطاء كل ممثل حقه في الظهور.

وكشفت ريشة أنها تعمل حالياً على تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد عيلة الملك، حيث تتفرغ تماماً لهذا العمل الذي يضم مجموعة كبيرة من أبرز نجوم الدراما ، بينهم سلوم حداد، ، ، صباغ، نادين ، هدى الشعراوي، لجين وغيرهم.

وبهذا التصريح، تكون رنا ريشة قد وضعت حدًا للتكهنات التي ربطت مسيرتها الفنية بقرارات زوجها، مؤكدة أن نجاحها قائم على اجتهادها وأدائها، إلى جانب التنويع الذي يضيف قيمة أكبر للعمل الدرامي.