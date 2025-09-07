وفاة شبيه "الزعيم".. معلومات مفاجئة عن الفنان المصري فكري عبد الحميد

رغم مشاركته في أعمال سينمائية ومسرحية وتلفزيونية عدة، لم يكن اسم فكري من بين الأسماء البارزة في عالم التمثيل. غير أن الشبه الكبير بينه وبين ، خصوصًا في سنواته ، جعله محط أنظار الجمهور. وكان يقول في لقاءاته: "الشبه من عند ربنا، وده رزق بيجيلي... أنا أساسًا ممثل، واشتغلت مع نادية الجندي، وفاروق الفيشاوي، وغيرهم."

ارتبط مشواره أكثر بأعمال عادل إمام، حيث شارك في:

مسرحية "الزعيم" بدور الحارس.

مسرحية "بودي جارد" (1999).

فيلم "النوم في العسل" (1996).

مسلسل "فلانتينو" (2020)، حيث استعان به المخرج رامي إمام كدوبلير لوالده.

هذا الارتباط جعله يُعرف لدى الجمهور بـ"شبيه الزعيم"، حتى أن البعض كان يظنه عادل إمام نفسه في المناسبات العامة أو البثوث المباشرة.

بعيدًا عن أعمال الزعيم، شارك فكري عبد الحميد في عدد من الأفلام، منها:

"الجاسوسة حكمت فهمي" (1994) مع نادية الجندي.

"كيمو وأنتيمو" (2004) مع عامر منيب.

"كابتن هيما" (2008) مع .

"عسكر في المعسكر" (2008) مع .

كما كان ظهوره الأول على الشاشة من خلال مسلسل "الظلال" عام 1986.

أعلن الفنان إبراهيم عمران خبر الوفاة عبر صفحته على ، كاتبًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون... توفي إلى رحمة صديقي وعشرة السنين من 40 سنة، الأستاذ فكري عبد الحميد شبيه الزعيم عادل إمام... ربنا يرحمه ويغفر له."

الخبر سرعان ما تصدّر ، حيث تفاعل الجمهور مستذكرين محطاته الفنية، ومواقفه مع عادل إمام.

علاقة احترام متبادل مع عادل إمام

رغم الشهرة التي اكتسبها بسبب الشبه الكبير، أكد فكري عبد الحميد في أكثر من لقاء أن الزعيم لم يُبد أي انزعاج من الأمر، وأن علاقته به كانت ودية يسودها الاحترام المتبادل.

برحيله، يفقد الوسط الفني وجهًا ظل حاضرًا في الذاكرة الجماعية للجمهور، لا بما قدّمه من بطولات، بل بما شكّله من حضور دائم ارتبط بصورة الزعيم عادل إمام.