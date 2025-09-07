الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
كيم كارداشيان تثير الجدل: &quot;الواجبات المنزلية بلا جدوى&quot;
كيم كارداشيان تثير الجدل: "الواجبات المنزلية بلا جدوى"
A-
A+

كيم كارداشيان تثير الجدل: "الواجبات المنزلية بلا جدوى"

فن

2025-09-07 | 04:15
كيم كارداشيان تثير الجدل: "الواجبات المنزلية بلا جدوى"
العودة الى الأعلى
Aljadeed
كيم كارداشيان تثير الجدل: "الواجبات المنزلية بلا جدوى"

أشعلت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان (44 عامًا) جدلًا واسعًا بعد أن صرّحت خلال مشاركتها في بث مباشر لفعالية Mafiathon 3 مع صانع المحتوى كاي سينات بأنها لا تؤمن بفائدة الواجبات المنزلية لأطفالها الأربعة: نورث (12 عامًا)، سينت (9 أعوام)، شيكاغو (7 أعوام)، وپسلم (6 أعوام).

كارداشيان قالت"الأطفال يقضون ثماني ساعات يوميًا في المدرسة، وعند عودتهم يحتاجون لممارسة الرياضة وقضاء وقت مع العائلة. لذلك أعتقد أن الواجبات يجب أن تبقى داخل المدرسة فقط."

التصريحات قسمت الآراء بين من يرى أن الواجبات ضرورية لتعزيز التعليم، ومن أيد موقفها معتبرًا أن الأطفال يحتاجون لتوازن حياتي بعيدًا عن الضغط الأكاديمي.

ولم يخلُ الجدل من استدعاء تصريحات شقيقتها كورتني كارداشيان (46 عامًا) التي أثارت ضجة قبل أشهر بوصفها التعليم المدرسي بأنه "تقليد قديم"، مفضلة خيار التعليم المنزلي.

النقاش سرعان ما تجاوز تصريحات آل كارداشيان ليفتح باب التساؤلات حول جدوى النظم التعليمية التقليدية، ومدى ملاءمتها لوتيرة الحياة العصرية.

 

 

اقرأ ايضا في فن

الفنانة الكويتية هند البلوشي ترزق بطفلتها الثالثة وتطلق عليها اسم "هند"
07:26

الفنانة الكويتية هند البلوشي ترزق بطفلتها الثالثة وتطلق عليها اسم "هند"

فاجأت الفنانة الكويتية هند البلوشي جمهورها اليوم السبت بإعلان خبر ولادة طفلتها الثالثة، وذلك عبر منشور مؤثر شاركته على حسابها الرسمي في "إنستغرام".

07:26

الفنانة الكويتية هند البلوشي ترزق بطفلتها الثالثة وتطلق عليها اسم "هند"

فاجأت الفنانة الكويتية هند البلوشي جمهورها اليوم السبت بإعلان خبر ولادة طفلتها الثالثة، وذلك عبر منشور مؤثر شاركته على حسابها الرسمي في "إنستغرام".

اول ظهور رسمي لـ نسرين طافش برفقة زوجها احمد جوهر ولقطات رومانسية جمعتهما
05:44

اول ظهور رسمي لـ نسرين طافش برفقة زوجها احمد جوهر ولقطات رومانسية جمعتهما

شهد حفل إطلاق ألبوم الفنانة جنات الجديد "ألوم على مين"، والذي أقيم داخل أحد الفنادق الكبرى في الزمالك، ظهورًا لافتًا للفنانة نسرين طافش برفقة زوجها رجل الأعمال أحمد جوهر، في أول ظهور رسمي لهما كزوجين أمام الكاميرات.

05:44

اول ظهور رسمي لـ نسرين طافش برفقة زوجها احمد جوهر ولقطات رومانسية جمعتهما

شهد حفل إطلاق ألبوم الفنانة جنات الجديد "ألوم على مين"، والذي أقيم داخل أحد الفنادق الكبرى في الزمالك، ظهورًا لافتًا للفنانة نسرين طافش برفقة زوجها رجل الأعمال أحمد جوهر، في أول ظهور رسمي لهما كزوجين أمام الكاميرات.

حياة الفهد ما زالت تعاني من أزمتها الصحية وأسرتها تجدد طلب الدعاء!
04:44

حياة الفهد ما زالت تعاني من أزمتها الصحية وأسرتها تجدد طلب الدعاء!

لا تزال الفنانة الكويتية القديرة حياة الفهد ترقد تحت وطأة أزمة صحية ألمّت بها منذ أغسطس/ آب الماضي، وسط قلق متزايد من جمهورها ودعوات حارة بالشفاء.

04:44

حياة الفهد ما زالت تعاني من أزمتها الصحية وأسرتها تجدد طلب الدعاء!

لا تزال الفنانة الكويتية القديرة حياة الفهد ترقد تحت وطأة أزمة صحية ألمّت بها منذ أغسطس/ آب الماضي، وسط قلق متزايد من جمهورها ودعوات حارة بالشفاء.

اخترنا لك
الفنانة الكويتية هند البلوشي ترزق بطفلتها الثالثة وتطلق عليها اسم "هند"
07:26
اول ظهور رسمي لـ نسرين طافش برفقة زوجها احمد جوهر ولقطات رومانسية جمعتهما
05:44
حياة الفهد ما زالت تعاني من أزمتها الصحية وأسرتها تجدد طلب الدعاء!
04:44
عقيلته من بين الخريجين.. الرئيس السوري احمد الشرع يحضر حفل تخرج في جامعة ادلب
04:30

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025