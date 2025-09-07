كيم كارداشيان تثير الجدل: "الواجبات المنزلية بلا جدوى"

قالت: "الأطفال يقضون ثماني ساعات يوميًا في المدرسة، وعند عودتهم يحتاجون لممارسة الرياضة وقضاء وقت مع العائلة. لذلك أعتقد أن الواجبات يجب أن تبقى داخل المدرسة فقط."

التصريحات قسمت الآراء بين من يرى أن الواجبات ضرورية لتعزيز التعليم، ومن أيد موقفها معتبرًا أن الأطفال يحتاجون لتوازن حياتي بعيدًا عن الضغط الأكاديمي.

ولم يخلُ الجدل من استدعاء تصريحات شقيقتها (46 عامًا) التي أثارت ضجة قبل أشهر بوصفها التعليم المدرسي بأنه "تقليد قديم"، مفضلة خيار التعليم المنزلي.

سرعان ما تجاوز تصريحات آل كارداشيان ليفتح باب التساؤلات حول جدوى النظم التعليمية التقليدية، ومدى ملاءمتها لوتيرة الحياة العصرية.