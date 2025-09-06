الأخبار
زفاف سيلينا غوميز.. سرية غير مسبوقة ومكان مجهول!
زفاف سيلينا غوميز.. سرية غير مسبوقة ومكان مجهول!
زفاف سيلينا غوميز.. سرية غير مسبوقة ومكان مجهول!

فن

2025-09-06 | 10:26
زفاف سيلينا غوميز.. سرية غير مسبوقة ومكان مجهول!
زفاف سيلينا غوميز.. سرية غير مسبوقة ومكان مجهول!

يتجه الثنائي سيلينا غوميز وبيني بلانكو إلى إقامة حفل زفاف استثنائي نهاية الشهر، وسط أجواء من السرية التامة.

مصادر مطلعة لموقع TMZ أكدت أن النجمين استأجرا عقاراً خاصاً في منطقة مونتيسيتو بولاية كاليفورنيا، بعيداً عن الفنادق الشهيرة مثل روزوود ميرامار بيتش وسان يسيدرو رانش، اللذين غالباً ما يستضيفان حفلات زفاف الأثرياء والمشاهير.

الاختيار المفاجئ لعقار خاص جاء على الأرجح لأسباب أمنية، خصوصاً مع ترقب حضور أسماء لامعة من بينها تايلور سويفت، الصديقة المقربة للعروس، ما يجعل تدابير الفنادق التقليدية غير كافية. إلى جانب البعد الأمني، يمنح هذا الخيار طابعاً أكثر حميمية، بما يتناسب مع رغبة سيلينا وبيني في الابتعاد عن أعين المتطفلين.

حتى اللحظة، يبقى موقع الحفل محاطاً بالكتمان، إذ لم يُكشف للمدعوين بعد. ووفق التسريبات، سيتم نقل الضيوف من نقطة تجمع سرية في المدينة إلى قاعة الطعام المخصصة للاحتفال، في خطوة تزيد من الغموض وتؤكد على الطابع المغلق للمناسبة.

يأتي هذا الزفاف بعد شهر واحد فقط من احتفال سيلينا بتوديع العزوبية في المكسيك، وهو فصل جديد في علاقتها السريعة مع بيني بلانكو. لكن بالنسبة لجمهور النجمة الذي كان يأمل بحفل استعراضي ضخم في روزوود، فالخيبة مؤكدة: هذه المرة الدخول أصعب بكثير، وربما مستحيل.

حلا الترك تنزعج من طلب غناء "بنيتي الحبوبة" بطريقة طريفة
10:17

حلا الترك تنزعج من طلب غناء "بنيتي الحبوبة" بطريقة طريفة

أثارت الفنانة البحرينية حلا الترك تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مقطع فيديو طريف، ظهرت فيه وهي تُعبّر بملامح وجهها وحركاتها عن انزعاجها في حال طلب منها أحدهم غناء أغنية طفولتها الشهيرة "بنيتي الحبوبة".

10:17

حلا الترك تنزعج من طلب غناء "بنيتي الحبوبة" بطريقة طريفة

أثارت الفنانة البحرينية حلا الترك تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مقطع فيديو طريف، ظهرت فيه وهي تُعبّر بملامح وجهها وحركاتها عن انزعاجها في حال طلب منها أحدهم غناء أغنية طفولتها الشهيرة "بنيتي الحبوبة".

رنا ريشة ترد على شائعات غياب دعم زوجها
10:13

رنا ريشة ترد على شائعات غياب دعم زوجها

ردّت الممثلة السورية رنا ريشة على التساؤلات التي طُرحت مؤخرًا حول عدم دعم زوجها، المخرج السوري محمد عبد العزيز، لها ومنحها أدوار البطولة المطلقة في أعماله.

10:13

رنا ريشة ترد على شائعات غياب دعم زوجها

ردّت الممثلة السورية رنا ريشة على التساؤلات التي طُرحت مؤخرًا حول عدم دعم زوجها، المخرج السوري محمد عبد العزيز، لها ومنحها أدوار البطولة المطلقة في أعماله.

محمد عطية يعلن مقاضاة صفحات حرّفت تصريحاته
05:02

محمد عطية يعلن مقاضاة صفحات حرّفت تصريحاته

أعلن الفنان المصري محمد عطية عبر حسابه على "فيسبوك" عزمه اتخاذ إجراءات قانونية بحق عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، متهمًا إياها بتحريف تصريحاته واقتطاعها من سياقها.

05:02

محمد عطية يعلن مقاضاة صفحات حرّفت تصريحاته

أعلن الفنان المصري محمد عطية عبر حسابه على "فيسبوك" عزمه اتخاذ إجراءات قانونية بحق عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، متهمًا إياها بتحريف تصريحاته واقتطاعها من سياقها.

حلا الترك تنزعج من طلب غناء "بنيتي الحبوبة" بطريقة طريفة
10:17
رنا ريشة ترد على شائعات غياب دعم زوجها
10:13
محمد عطية يعلن مقاضاة صفحات حرّفت تصريحاته
05:02
ملحم زين يزور وزيرة التربية ويعلن دعمه للتعليم الرسمي
04:56

