زفاف سيلينا غوميز.. سرية غير مسبوقة ومكان مجهول!

مصادر مطلعة لموقع TMZ أكدت أن النجمين استأجرا عقاراً خاصاً في منطقة مونتيسيتو بولاية ، بعيداً عن الفنادق الشهيرة مثل روزوود ميرامار بيتش وسان يسيدرو رانش، اللذين غالباً ما يستضيفان حفلات زفاف الأثرياء والمشاهير.

المفاجئ لعقار خاص جاء على الأرجح لأسباب ، خصوصاً مع ترقب حضور أسماء لامعة من بينها تايلور ، الصديقة المقربة للعروس، ما يجعل تدابير الفنادق التقليدية غير كافية. إلى جانب البعد الأمني، يمنح هذا الخيار طابعاً أكثر حميمية، بما يتناسب مع رغبة وبيني في الابتعاد عن أعين المتطفلين.

حتى اللحظة، يبقى موقع الحفل محاطاً بالكتمان، إذ لم يُكشف للمدعوين بعد. ووفق التسريبات، سيتم نقل الضيوف من نقطة تجمع سرية في المدينة إلى قاعة الطعام المخصصة للاحتفال، في خطوة تزيد من الغموض وتؤكد على الطابع المغلق للمناسبة.

يأتي هذا الزفاف بعد شهر واحد فقط من احتفال سيلينا بتوديع العزوبية في ، وهو فصل جديد في علاقتها السريعة مع بلانكو. لكن بالنسبة لجمهور الذي كان يأمل بحفل استعراضي ضخم في روزوود، فالخيبة مؤكدة: هذه المرة الدخول أصعب بكثير، وربما مستحيل.