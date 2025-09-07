عاجل
أنجلينا جولي تهاجم ازدواجية المعايير &quot;الوقحة&quot; تجاه القطاع
أنجلينا جولي تهاجم ازدواجية المعايير "الوقحة" تجاه القطاع
A-
A+

أنجلينا جولي تهاجم ازدواجية المعايير "الوقحة" تجاه القطاع

فن

2025-09-07
أنجلينا جولي تهاجم ازدواجية المعايير "الوقحة" تجاه القطاع
العودة الى الأعلى
Aljadeed
أنجلينا جولي تهاجم ازدواجية المعايير "الوقحة" تجاه القطاع

هاجمت الفنانة العالمية أنجلينا جولي، ازدواجية المعايير "الوقحة" في التعاطي مع الأشخاص حول العالم، والنظر إلى حقوقهم وفق جنسياتهم، في سلوك دولي تراكمي أدّى إلى نكبات إنسانية ومقتل كمّ هائل من الأرواح البشرية.

وشاركت الممثلة الأميركية في حسابها الرسمي على "إنستغرام" مجموعة بيانات صادرة عن دوائر الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، تفيد بأن "حوالى 132 ألف طفل في غزة تحت سن الخامسة، من المتوقع أن يكونوا معرّضين لخطر الوفاة بسبب سوء التغذية الحاد، بالإضافة إلى وجود أكثر من نصف مليون شخص يواجهون خطر المجاعة والتهجير والموت، وخطر تخطي هذا الرقم 640 ألف شخص في نهاية أيلول (سبتمبر) الحالي. الفشل في التحرك الآن، سيؤدّي إلى عواقب لا يمكن إصلاحها".
ونقلت جولي عن توم فلتشر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة في الشؤون الإنسانية قوله عن المأساة الحاصلة: "مجاعة يمكن التنبؤ بها والوقاية منها. مجاعة ناجمة عن قسوة، مبرّرة بالانتقام، ممكنة باللامبالاة، ومستدامة بالتواطؤ".

وعلّقت الفنانة الناشطة في المجال الإنساني: "يُفترض أن يكون لهذه الأنواع من التصريحات والتحذيرات الخطيرة وزنٌ وأن تُفضي إلى اتخاذ إجراءات. أن نأخذ حقوقنا نتيجةً لكوننا بشراً، لا بسبب هويتنا أو مكان إقامتنا. إنه لأمرٌ مُحزنٌ أن نرى هذا الكمّ الهائل من الأرواح البريئة، والمبادئ التي نتمسّك بها ونؤمن بها كثيراً، يُستهزأ بها بهذه الطريقة".
ورأت جولي أن النتائج الكارثية الواقعة، تشكل "استمراراً لعقودٍ من الدفاع الانتقائي عن حقوق الإنسان، وليس فقداناً مفاجئاً للمركز الأخلاقي. إنه نتيجة لمعاملة بعض الأرواح على أنها مهمة وأخرى على أنها قابلةٌ للاستهلاك. إنه ذروةُ الطريقة الوقحة التي تنتقي بها دول مجلس الأمن الدولي، دولاً أخرى لتنتقدها أو تتجاهلها، وتلك التي تساعدها وتدافع عنها، بينما تضاعفت أعداد النازحين قسراً بسبب العنف عالمياً خلال عقدٍ من الزمن، من بينهم سودانيون وسوريون وأفغان وأوكرانيون وفلسطينيون".

وأضافت: "لا شيء من هذا يحدث صدفةً، بل هو مُتعمّد. وهذا يشمل اختيار الحكومات تجاهل هذه التحذيرات، بينما يرتفع عدد القتلى يوماً بعد يوم. هذا يُعيد تشكيل العالم. تُرسى سوابق جديدة صادمة، ما يعني أن المدنيين سيكونون أكثر عرضة للخطر في النزاعات مستقبلاً مما هم عليه اليوم، سواء بسبب المجاعة أو الهجمات على المستشفيات أو المدارس".
وختمت جولي: "أولئك الذين يملكون القدرة على دعم القانون الإنساني الدولي، لكنهم لا يفعلون شيئاً، يتحمّلون المسؤولية. الأمور التي نتسامح معها تُعرّف من نحن".

